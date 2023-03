Whoopi Goldberg: "Vorrei vedere un film con Chris Rock e Will Smith!"

Chris Rock ha parlato nel suo nuovo speciale Netflix dello schiaffo ricevuto da Will Smith sul palco degli Oscar 2022 e Whoopi Goldberg ha rivelato che vorrebbe ancora vedere i due attori recitare insieme.

Durante il talk show The View si è infatti parlato delle parole del comico, affrontando quanto accaduto e le motivazioni che hanno portato alla reazione violenza del vincitore del premio Oscar.

Whoopi Goldberg ha parlato di Chris Rock spiegando che non ha visto lo speciale in cui c'è stato spazio per le battute sullo schiaffo ricevuto da Will Smith, essendo impegnata a lavorare. L'attrice ha però sottolineato che apprezza il comico: "Dice sempre quello che pensa, senza risparmiare niente e nessuno, e ne accetta le conseguenze".

Whoopi ha sottolineato che ci vuole carattere per avere quell'atteggiamento perché non tutti accettano l'opinione degli altri. L'attrice premio Oscar ha poi aggiunto: "La sua capacità di dire quello che vede è grandiosa e questa situazione non potrà mai avere un modo del tutto giusto per essere affrontata. Non c'è alcuna giustificazione per quello che è successo. Nessuna scusa può risolvere la situazione, si tratta solo di una situazione che si evolverà con il tempo. Andrà in questo modo".

Goldberg ha ribadito: "Non penso che si correranno incontro per abbracciarsi, ma mi piacerebbe comunque vederli in un film insieme perché penso che sarebbero incredibilmente divertenti! Ma è una mia opinione".