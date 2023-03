Chris Rock senza freni su Will Smith: "Sua moglie si sco**va l'amico del figlio"

Nel suo nuovo speciale comico per Netflix, Chris Rock ha finalmente vuotato il sacco sullo schiaffo ricevuto agli Oscar 2022, distruggendo verbalmente Will Smith e sua moglie.

Il pubblico si aspettava dichiarazioni controverse e che avrebbero fatto discutere e così è stato. Il comico e attore Chris Rock si è scatenato parlando liberamente dello schiaffo ricevuto da Will Smith alla cerimonia degli Oscar 2022, lasciandosi andare a parole molto dure.

Lo ha fatto durante il suo speciale comico Chris Rock: Selective Outrage, arrivato su Netflix il 4 marzo. "Certo che mi ha fatto male, ma non mi sono lamentato. Ho incassato il colpo come il miglior Pacquiao (Manny Pacquiao, pugile filippino, ndr.). Non mi vedrete mai piagnucolare da Oprah o robe del genere" ha dichiarato Chris Rock.

Il comico ha poi insultato pesantemente Will Smith e sua moglie, Jada Pinkett Smith, parlando delle sue scappatelle extra coniugali: "Will Smith ha scelto di prendersela con me, ma io non c'entravo nulla. Tutti sanno quello che è veramente successo. La moglie si scopava l'amico del figlio. In altri casi non parlerei di queste situazioni, ma si sono comportati come delle merde nei miei confronti. Lei gli ha fatto del male, non io. Tutti gli sono andati contro, gli hanno detto dello stronzo, ma Smith ha deciso di prendersela con una persona più fragile che sapeva di poter battere".

Per evitare che si ripeta un incidente del genere, il CEO dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Bill Kramer, ha messo in piedi un nuovo team di gestione delle crisi che debutterà agli Oscar 2023 al fine di affrontare rapidamente qualsiasi potenziale emergenza in tempo reale.