Whoopi Goldberg abbandona Twitter per via di "certi atteggiamenti" che non le stanno bene

Nel corso di un recente intervento a The View, Whoopi Goldberg ha annunciato di aver abbandonato Twitter, definendo il mandato di una settimana di Elon Musk "un pasticcio". Parlando del gigantesco numero di licenziamenti che l'azienda ha vissuto e del ban di Kathy Griffin per aver utilizzato il nome di Elon Musk come account parodia, l'attrice ha espresso il suo attuale rammarico.

Queste le parole di Whoopi Goldberg: "Oggi me ne tiro fuori perché mi sento come se la situazione fosse fin troppo disordinata, e sono stanca di alcuni atteggiamenti ancora presenti sulla piattaforma. Quindi me ne andrò, e se tutto si calma un minimo, e mi sentirò più a mio agio, forse tornerò. Ma da stasera ho chiuso con Twitter".

Quando parla di "certi atteggiamenti" la Goldberg si riferisce probabilmente all'aumento di post razzisti e antisemiti sulla piattaforma. Anche Sunny Hostin, co-produttore del programma, ha concordato con le sue parole, riportando che: "Seguo gli studiosi di diritto su Twitter, seguo il blog SCOTUS e seguo i leader del pensiero che m'interessano. Ѐ un buon posto per me. Ora hai Elon Musk che lo trasforma in qualcosa che non era mai stato. Dice che sarà 'una piazza pubblica'. Bene, non voglio far parte di quella piazza, ma non voglio nemmeno perdere le preziose informazioni che si possono trovare".

Andando oltre gli altri interventi sull'argomento Whoopi Goldberg ha poi concluso dicendo: "La gente continua a dire si tratta di libertà di parola [riferendosi alla disinformazione dilagante sulla piattaforma], ma parlare a caso non significa libertà di parola. Alcuni discorsi non vanno bene affatto, e penso che tutti dovrebbero essere d'accordo su questo. Ma se le persone continuano a difendersi dicendo 'Hai ferito la mia libertà di parola' ci troveremo ad affrontare sempre un problema. Sai cosa? Ѐ proprio questo il nostro problema. Ma da oggi non è più di mia competenza dato che sono fuori".