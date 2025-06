The White Lotus, Walton Goggins sulla percezione del pubblico: "Ma chi se ne frega"

La star di Justified, Fallout e The Hateful Eight ha spiegato il suo punto di vista sul rapporto dei fan con le interpretazioni.

Walton Goggins ha partecipato alla Drama Actor Roundtable organizzata da The Hollywood Reporter al fianco di colleghi come Eddie Redmayne, Jeffrey Wright e Adam Scott.

L'attore di The White Lotus ha condiviso la sua esperienza personale sulla percezione pubblica, spiegando di aver dovuto tenere sotto controllo il proprio ego.

Walton Goggins sulla percezione pubblica del lavoro dell'attore

"Chi se ne frega di quello che pensano gli altri? Alla fine della giornata, vai a lavorare" ha attaccato Goggins, che ha spiegato come gli attori, secondo lui, non dovrebbero gestire né provare a controllare la loro esperienza nel mondo dello spettacolo.

Walton Goggins in una scena di The Hateful Eight

Walton Goggins spesso si confronta anche con i fan, con i quali discute sulle varie opinioni nei confronti degli episodi delle serie tv:"Se condividono un'opinione, tipo: 'Io penso questo', Io rispondo: 'Interessante che ti sia arrivato così. Ma io penso che tu ti sbagli'".

L'esperienza di Walton Goggins in The White Lotus

Famoso per i ruoli di Shane Vendrell in The Shield, Boyd Crowder in Justified, Chris Mannix in The Hateful Eight, il ghoul in Fallout e Rick Hatchett in The White Lotus, Walton Goggins è uno degli attori più richiesti del panorama televisivo.

L'esperienza nella fortunata serie The White Lotus è quella più recente, nel cast della terza stagione della serie antologica creata da Mike White per HBO, nella quale ha recitato al fianco di Jason Isaacs e Aimee Lou Wood.

Walton Goggins in una scena di Justified

Al cinema, Walton Goggins ha partecipato anche al Marvel Cinematic Universe recitando in Ant-Man and the Wasp.