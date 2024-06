White Collar: in sviluppo il reboot, tornerà un'amatissima star dell'originale

In quest'epoca di reboot e revival, anche White Collar tornerà sui palinsesti televisivi per fare compagni agli spettatori nostalgici

Grazie alla rinascita di White Collar anni dopo la sua conclusione, sembra che i fan avranno presto nuovi episodi da guardare. Il creatore della serie Jeff Eastin ha rivelato che una nuova versione della serie è in fase di sviluppo.

"Faremo un reboot. Sto scrivendo la sceneggiatura", ha dichiarato Eastin durante un panel insieme alle star Matt Bomer, Tim DeKay e Tiffany Thiessen. Bomer ha confermato il suo ritorno aggiungendo: "Ci sono!", mentre anche DeKay e Thiessen saranno nel cast dei nuovi episodi.

"È una sceneggiatura fantastica che risponderà a tutte le domande che ci si pone guardando la serie", ha aggiunto DeKay, "e introdurrà la serie anche a chi non l'ha mai vista. Come avere entrambe le parti di una spada molto affilate".

White Collar: Willie Garson, Matthew Bomer, Tim DeKay e Tiffani Thiessen in una foto promozionale della serie

Ci sarà un omaggio a Willie Garson

Il compianto interprete di Mozzie in White Collar - Fascino criminale, morto nel 2021, sarà ricordato nel reboot."Onoreremo anche Willie, in modo profondo", ha svelato DeKay. "Con tanta sensibilità e tanto cuore", ha aggiunto Thiessen.

"Dopo averlo finito di leggere, ho detto a Jeff che ero letteralmente emozionato, avevo le lacrime agli occhi e per una buona ragione. Ha catturato la suspense, il brivido, i personaggi e l'amore in quel reboot".

Cosa racconterà nel reboot di White Collar?

Eastin non ha fornito alcun dettaglio sulla trama, ma ha detto di aver lasciato intenzionalmente un finale aperto quando ha scritto la conclusione della serie nel 2014. Dopo il boom dei procedurali su Netflix nell'ultimo anno (Suits su tutti), tornare a White Collar è diventata un'opzione più tangibile.

"Se si arriva al finale, con Neal [Bomer] che cammina a Parigi, quella è sempre stata l'impostazione", ha precisato. "L'ho lasciata aperta, e con il passare degli anni sembrava sempre più una speranza lontana. Ma ringraziamo 'Suits' per aver dato il via a questa tendenza dei procedurali in streaming. Ha fatto sì che la gente guardasse 'White Collar' su Netflix. Sta andando molto, molto bene. Da lì è nata l'idea di realizzarne un'altra".