White Collar: Matt Bomer condivide un aggiornamento sul revival

Dopo l'annuncio che una serie revival di White Collar è in lavorazione, la star Matt Bomer ha condiviso un nuovo aggiornamento. Pur confermando che il revival non ha ancora ottenuto il via libera, Bomer ha lasciato intendere che riprenderà da dove si era interrotto lo show originale in un modo "davvero intelligente".

Cosa ha detto l'attore

"È fantastico, ed è completamente in linea e in sintonia con lo show di cui siamo riusciti a realizzare sei stagioni", ha spiegato Bomer in un'intervista a People. "Sembra proprio che sia riuscito a riprendere il discorso da dove l'avevamo lasciato".

Eliza Dushku e Matt Bomer sul set della stagione 3 di White Collar

Al momento però, il revival in questione non è stato formalmente autorizzato, e Bomer non è esattamente sicuro di quanto sia avanzato il processo, perché "Molte di queste decisioni sono al di sopra del mio livello di retribuzione e fuori dal mio controllo". Tuttavia, è entusiasta di riunire la banda e sta anche pensando alle potenziali trame che potrebbero essere adottate nel revival. Bomer ha citato Tim DeKay (Peter Burke) e Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke) come due esempi di ex co-protagonisti con cui non vede l'ora di tornare a lavorare.

"Gran parte di quell'esperienza è stata semplicemente stare con quel gruppo di persone", ha spiegato Bomer. "Abbiamo lavorato a lungo in quella serie, ma non ci è mai sembrato di lavorare. Era un ambiente così divertente, libero, aperto e un luogo ideale per creare ed esplorare i personaggi".

A giugno, il creatore della serie Jeff Eastin aveva annunciato che era in programma un revival di White Collar. All'epoca, Bomer si era unito a DeKay e Thiessen confermando pubblicamente di voler riprendere i loro ruoli nel nuovo show. L'annuncio è stato entusiasmante per molti fan che già conoscevano i personaggi e si chiedevano cosa fosse successo dopo gli eventi della serie.

Sebbene il revival sia programmato per rispondere a molte domande rimaste in sospeso, è anche pensato per essere scritto in modo da renderlo attraente per i nuovi arrivati al franchise che non hanno visto la serie precedente. "È una sceneggiatura fantastica e risponde a tutte le domande che ci si pone guardando la serie", ha dichiarato a DeKay a Variety. "Introdurrebbe la serie anche a coloro che non l'hanno vista".