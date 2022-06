White Bird: A Wonder Story, Helen Mirren e Gillian Anderson nel trailer

Lionsgate ha diffuso il trailer ufficiale di White Bird: A Wonder Story, war drama in arrivo diretto da Marc Forster con Helen Mirren e Gillian Anderson che funge da spin-off del film drammatico del 2017, Wonder.

Il trailer introduce il personaggio di Helen Mirren, una nonna che racconta le sue esperienze da ragazza ebrea in una Francia occupata dai nazisti nella speranza di insegnare a suo nipote l'importanza della gentilezza.

Nel cast di White Bird: A Wonder Story troviamo anche Ariella Glaser nel ruolo di Sara, Orlando Schwerdt è Julian I, Bryce Gheisar è Julian Albans e Gillian Anderson interpreta Vivienne.

Nel film, seguiamo Julian, che ha lottato per trovare il suo posto del mondo da quando è stato espulso dalla sua ex scuola per il trattamento riservato ad Auggie Pullman. Per trasformare la sua vita, la nonna di Julian rivela al ragazzo la sua storia: durante la sua giovinezza nella Francia occupata dai nazisti, un ragazzo l'ha protetta da un pericolo mortale. I due scoprono il primo amore in uno splendido e magico mondo di loro creazione, mentre la madre del ragazzo rischia il tutto per tutto per tenerla al sicuro.

La storia, tratta da una graphic novel di R.J. Palacio del 2019, è stata adattata da Mark Bomback.