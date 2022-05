1932: Helen Mirren e Harrison Ford star della serie spinoff di Yellowstone

1932, la nuova serie di Taylor Sheridan che espande l'universo di Yellowstone, avrà tra i suoi protagonisti Helen Mirren e Harrison Ford. Il progetto è il secondo spinoff dello show con star Kevin Costner e darà spazio al centro degli eventi a una diversa generazione della famiglia Dutton.

La serie 1932 racconterà quello che accade al clan dei Dutton all'inizio del ventesimo secolo, mostrando i protagonisti alle prese con pandemie, siccità, Proibizionismo e la Grande Depressione.

Attualmente non è stato svelato il ruolo affidato a Helen Mirren e Harrison Ford e bisognerà attendere per scoprire qualche dettaglio in più riguardante la trama e i personaggi al centro della storia.

Taylor Sheridan ha recentemente realizzato 1883, il primo progetto prequel di Yellowstone, che ha ottenuto ascolti record su Paramount+.

Taylor Sheridan è produttore del nuovo spinoff in collaborazione con John Linson, Art Linson, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari e Ben Richardson.