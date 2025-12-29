Whistle - Il richiamo della morte: teaser trailer e poster dell'horror con Dafne Keen in esclusiva

Un manufatto azteco maledetto al centro del nuovo horror di Corin Hardy, Whistle - Il richiamo della morte, in arrivo al cinema il 19 febbraio 2026 distribuito da Midnight Factory. La star di Logan Dafne Keen è la protagonista di questa vicenda terrificante anticipata dal teaser trailer e dal poster in esclusiva.

Teaser trailer per altro terrificante in cui si susseguono morti e visioni atroci che coinvolgono un gruppo di adolescenti emarginati di una scuola superiore e il loro professore, interpretato dalla star Nick Frost. Cosa li accumuna? La curiosità di testare il suono di un antico manufatto azteco, realmente usato nell'antichità per evocare la Morte e infondere terrore nei nemici in battaglia, rinvenuto casualmente da una di loro. Peccato che il suono prodotto dall'orrido fischietto vada di pari passo col decesso, imminente o futuro, di chi si è azzardato a suonarlo.

Cosa aspettarsi da Whistle - Il richiamo della morte?

Con il loro nuovo horror, il regista Corin Hardy e lo scrittore Owen Egerton regalano agli adolescenti di oggi un incubo sotto forma di visioni evocate da un fischietto mortale azteco. Un oggetto inquietante con un teschio ghignante a un'estremità e un grosso e orribile tubo che sporge dall'altra, il fischietto è ispirato a manufatti reali e porta la morte attraverso apparizioni mostruose a chiunque ne senta il richiamo. Per quanto orribili siano queste visioni, è il fischietto stesso a incutere timore a ogni sua apparizione nel teaser.

Protagonista della storia è la star di Logan Dafne Keen nei panni di Chrys, diminutivo di Chrysanthemum, una giovane problematica che si trasferisce a vivere con il cugino Rel (Sky Yang) in una città siderurgica dopo una tragedia. Mentre Chrys cerca di orientarsi nel nuovo ambiente, trova un'anima gemella nella dolce Ellie (Sophie Nélisse), ma deve anche vedersela con due bulli atletici (Jhaleil Swaby e Mika Amonsen) e con la perfida Grace (Ali Skovbye).

La situazione peggiora ulteriormente quando a Chrys viene assegnato un armadietto appartenuto a una stella del basket morta in circostanze misteriose. All'interno, la giovane scopre un fischietto che, una volta suonato, costringerà sei adolescenti ad affrontare l'impensabile: una visione delle loro morti predestinate, avvenute decenni dopo, che li raggiunge nel presente.

Pur muovendosi nell'ambito del genere, di cui Corin Hardy è maestro, il film tocca tematiche importanti come l'integrazione, la difficoltà nell'accettazione da parte degli altri, la paura del futuro dovuta all'incertezza sociale e a tutte quelle insicurezze e turbamenti che appartengono all'adolescenza. Per i giovani protagonisti la "lotta per la sopravvivenza si trasforma in un percorso di maturazione e in una prova emotiva e sociale in cui emergono gelosie, conflitti, amicizie fragili e alleanze improbabili e che costringe i ragazzi a confrontarsi con il prossimo e soprattutto con il proprio destino" si legge nelle note ufficiali.

La locandina italiana esclusiva di Whistle - Il richiamo della morte

L'orrore in un fischietto

"Sapevo che era come un personaggio principale", ha spiegato Corin Hardy a proposito dell'oggetto che dà il titolo alla pellicola. "È sullo schermo per tutto il film e deve risultare credibile e spaventoso. Così abbiamo esaminato circa 50 o 60 manufatti, cercando su Google 'fischietto della morte' e trovando alcuni oggetti piuttosto strani e inquietanti. Alcuni sono semplici incisioni ossee, altri sono elaborati o astratti".

"Non volevo solo un oggetto dall'aspetto malvagio, con un volto sgradevole. Volevo qualcosa che potesse assumere una personalità diversa a seconda della luce che lo illumina" ha proseguito il regista. "In Whistle, si vedono ambienti diversi, a volte si riflettono le fiamme, a volte la luce di una piscina. A volte, lo illuminavo con una torcia per conferirgli un aspetto vuoto. Poteva quasi sembrare seducente."

Per quanto riguarda la preparazione del cast agli orrori della storia, regista ha svelato a Mama's Geeky di aver riunito gli attori "una settimana prima dell'inizio delle riprese. Invece di fare prove, volevo solo farli incontrare e conoscere. Così siamo andati insieme in una escape room e ho detto, 'Fatela con i vostri personaggi'. Ho interpretato il signor Craven, l'insegnante, e ho detto, 'Stiamo andando in viaggio. Immaginate che io sia il vostro insegnante. Voglio che vi comportiate come i vostri personaggi'. È stato fantastico perché non c'erano battute da seguire, ma questo ha aiutato gli attori a comprendere chi fossero i loro personaggi".