Il ritorno di Lodo Guenzi a Est e tanta animazione non solo giapponese: il 2025 di Plaion

Si è detto altrove dell'esigenza di trovare un pubblico, intercettare quegli spettatori che non stanno frequentando la sala per incuriosirlo e portarlo al cinema. In questo Plaion ha già lavorato bene, mettendo in piedi brand come AnimeFactory e MidnightFactory che permettono alla distribuzione di raggiungere gli appassionati dei relativi settori e non stupisce che anche per il 2025 ci siano titoli interessanti su entrambi i fronti. Non ci si ferma a questo, ovviamente, e soprattutto in ambito animazione ci sono diversi spunti che vengono da occidente, per proporre storie intriganti al pubblico più giovane.

Si torna a Est

I protagonisti di Tornando ad est

Ma partiamo dall'Italia, perché il mese di febbraio riserva uno spazio al cinema nostrano riportandoci in un mondo narrativo che già conosciamo: Tornando a Est, infatti, è il sequel di Est - Dittatura Last Minute, film che aveva fatto parlare di sé nonostante il periodo sfortunato e l'uscita in piena pandemia. Ritroviamo Antonio Pisu alla regia, per riunire Lodo Guenzi e il cast del primo capitolo, premiato ai Nastri d'argento per la loro prova, per una storia più matura della precedente, naturale evoluzione sia narrativa che artistica di quanto già visto.

Si torna quindi nell'Europa orientale degli anni '90, nello specifico nel 1991 e due anni dopo il loro precedente viaggio in Romania, per accompagnare Bibi a incontrare Yuliva, una ragazza bulgara con cui scambia corrispondenza da mesi. Insieme a Pago e Rice parte con destinazione Sofia, per scoprire che la ragazza nasconde un segreto che li coinvolge in un intrigo internazionale e attira su di loro l'interesse della criminalità balcanica.

Plaion, listino 2025: attenzione e cura per l'animazione

Il primo appuntamento del 2025 è però animato e si tratta di Toys - Giocattoli alla riscossa, film per i più giovani dal regista di Bigfoot Junion che mira a reinventare il mito di Don Chisciotte sfruttando diverse tecniche d'animazione. Il protagonista è infatti Don, ormai stanco di fare il buffone nel teatrino in cui vive e deciso a compiere il suo destino da eroe. Per questo parte per un'avventura nel Central Park di New York supportato dalla spinta creativa di un fedele scudiero, il rapper di peluche DJ Doggy Dog.

Toys - Giocattoli alla riscossa, film animato Plaion

Il secondo titolo animato del 2025 è invece un anime ed è previsto come uscita evento per il 24, 25 e 26 febbraio. Si tratta dell'atteso I colori dell'anima - The Colors Whitin, diretto da Naoko Yamada che abbiamo apprezzato qualche anno fa con La forma della voce. La regista si concentra di nuovo sul mondo dell'adolescenza con un'attenzione all'aspetto visivo e il supporto dello studio Story Inc, già responsabile di Suzume di Makoto Shinkai. La protagonista è Totsuko, studentessa delle superiori che ha l'abilità di vedere i colori delle persone, dalla gioia all'eccitazione e la serenità. Ma il colore che le piace di più è quello emanato da Kimi, una sua compagna di classe, con la quale forma una band pur non suonando nessuno strumento.

Gli horror di MidnightFactory

Una scena di The ritual

Spazio, come dicevamo, anche per la tensione e l'horror nel secondo trimestre del 2025. Uno dei titoli di MidnightFactory è The Ritual, che ha un cast di tutto rispetto, con Al Pacino e Dan Stevens per la prima volta insieme. Il film è ispirato al vero esorcismo di Emma Schmidt e vede i due attori nei panni dei due sacerdoti chiamati a liberare la donna e salvarne l'anima per una delle storie di possessione più terrificanti d'America.

L'altro horror in programma per Plaion è Whistle, firmato dal regista Corin Hardy di The Nun. Nel cast troviamo anche Dafne Keen per una storia che racconta di un gruppo di liceali che si imbatte in un oggetto maledetto, un antico fischietto della morte azteco, lo strumento musicale che veniva usato per accompagnare le anime delle vittime sacrificali nell'aldilà. Oltre a produrre un suono agghiacciante, usare lo strumento ha un ulteriore effetto indesiderato: evocare la Morte.

I film Plaion per il 2025