Whiplash, su Netflix in streaming da oggi!

J.K. Simmons, nei panni del freddo e feroce Terence Fletcher ha conquistato l'Oscar come miglior attore non protagonista e, proprio nel ruolo dell'inflessibile e feroce insegnante di musica al conservatorio di Manhattan, lo Shaffer, è il grande non protagonista di Whiplash. Il film, arrivato direttamente dal Sundance Film Festival, rappresenta l'opera prima di Damien Chazelle e uno dei successi più inaspettati e interessanti della stagione 2015. La pellicola basa gran parte della narrazione sulla passione, la stessa che anima i sogni e i sacrifici del giovane Andrew, interpretato da Miles Teller, come la rabbia spesso in controllata di Fletcher. Tutto culminerà in uno scontro faccia a faccia tra i due a colpi di batteria e improvvisazione, giusto per dimostrare che la musica non è solo poesia ma sangue, sudore e sacrificio.

Whiplash: l'urlo di J.K. Simmons stordisce Miles Teller in una scena del film

Whiplash ha portato a casa ben 3 premi Oscar nel 2015: Miglior Attore Non Protagonista, Miglior Montaggio e Miglior Mixing Sonoro. Il regista - e sceneggiatore - Damien Chazelle originariamente non aveva abbastanza fondi per girare un lungometraggio intero, infatti decise di renderlo un cortometraggio e lo portò al Sundance Film Festival nel 2013: il corto ebbe così tanto successo da vincere il premio della giuria e subito dopo trovò i finanziamenti necessari per finire sul grande schermo.

