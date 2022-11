When You Finish Saving The World: guarda il trailer del primo film diretto da Jesse Eisenberg

When You Finish Saving The World, il primo film diretto dall'attore Jesse Eisenberg, ha finalmente un trailer ufficiale.

When You Finish Saving The World segnerà il debutto alla regia dell'attore candidato all'Oscar Jesse Eisenberg e, finalmente, abbiamo il suo primo trailer ufficiale, così da cominciare a farci un'idea della pellicola.

Dal primo video rilasciato possiamo dare un'occhiata a questa storia all'apparenza umana in cui gli universi dei due protagonisti continuano a incontrarsi e scontrarsi.

Basato sull'omonimo dramma Audible Original del 2020 sempre di Jesse Eisenberg, When You Finish Saving the World racconta del complicato rapporto fra una madre Evelyn (Julianne Moore) e suo figlio Ziggy (Finn Wolfhard).

Alisha Boe: la star di Tredici nel cast di When You Finish Saving the World

Il protagonista interpretato dalla giovane star di Stranger Things vive in un presente incentrato sui social e sul successo attraverso internet, con la madre che cerca di rapportarsi pur venendo da una generazione diversa.

Il film è stato prodotto dalla A24 e proiettato per la prima volta al Sundance Film Festival di quest'anno.

When You Finish Saving The World uscirà nei cinema dal 20 gennaio 2022.