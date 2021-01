Alisha Boe: la star di Tredici nel cast di When You Finish Saving the World

L'attrice Alisha Boe, recentemente nel cast della serie Tredici, reciterà accanto a Julianne Moore in When You Finish Saving the World.

Alisha Boe, conosciuta dal pubblico televisivo per aver interpretato Jessica nella serie Tredici, sarà tra i protagonisti del film When You Finish Saving the World, film che avrà come star Julianne Moore.

Il progetto si ispira all'omonimo audiolibro creato per Audible Original, di cui verranno modificati alcuni dettagli della storia proposta agli ascoltatori nell'adattamento per il grande schermo.

L'attore Jesse Eisenberg compierà il proprio esordio in veste di regista con When You Finish Saving the World e si occuperà dell'adattamento del racconto che si svolge in tre decenni. Lo show audio segue tre membri della stessa famiglia: Nathan, un padre che cerca di imparare a stringere un legame con il suo figlio nato da pochi mesi; Rachel, una studentessa del college che cerca il proprio posto in una relazione sentimentale e nella vita; e Ziggy, un teenager che cerca di scoprire le proprie origini e i propri obiettivi.

Per ora non è stato svelato il ruolo che è stato affidato ad Alisha Boe e la produzione ha svelato inoltre la presenza nel cast, oltre dei già annunciati Julianne Moore e Finn Wolfhard, di Billy Bryk.

Tra i produttori del film ci saranno Julianne Moore, e Emma Stone e il suo partner, nel lavoro e nella vita, Dave McCary.