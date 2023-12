What We Do in the Shadows si concluderà con la sesta stagione

Come riportato da Deadline, What We Do in the Shadows si concluderà con una sesta e ultima stagione.

Basata sull'omonimo film del 2014 di Jemaine Clement e Taika Waititi, What We Do in the Shadows documenta in stile mockumentary le imprese notturne dei coinquilini vampiri Nandor (Kayvan Novak), Laszlo (Matt Berry), Nadja (Natasia Demetriou) e Colin Robinson (Mark Proksch) che si muovono nel mondo moderno di Staten Island con l'aiuto del loro famiglio umano, Guillermo (Harvey Guillén).

Tra i produttori esecutivi di What We Do in the Shadows figurano Clement, Waititi, lo showrunner Paul Simms, Stefani Robinson, Sam Johnson, Garrett Basch ed Eli Bush. La serie è prodotta da FX Productions.

Dal suo debutto, la serie ha ottenuto 21 nomination agli Emmy, vincendo nel 2022 per gli eccezionali costumi fantasy/sci-fi. Quest'anno ha vinto come miglior serie comica ai GLAAD Media Awards.

Nel 2022 era arrivato il rinnovo per una quinta e sesta stagione. La quinta è andata in onda su FX dal 13 luglio al 31 agosto scorsi.