What We Do in the Shadows: il trailer della Stagione 5 mostra un Guillermo vampiro?

FX ha diffuso in streaming il trailer della Stagione 5 di What We Do in the Shadows, nel quale Guillermo pare abbia finalmente coronato il suo sogno di diventare un vampiro, ma non tutto sembra andare per il verso giusto.

Il filmato mostra anche la grottesca campagna politica di Colin Robinson e un buffo episodio con il trio di vampiri all'interno di un centro commerciale, con risvolti esilaranti.

Basato sul mockumentary vampiresco del 2014 di Taika Waititi, What We Do in the Shadows è incentrato su tre antichi vampiri. I succhiasangue vivono insieme a Staten Island con il loro fedele famiglio, Guillermo. La serie è interpretata da Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou, Harvey Guillen, Mark Proksch e Kristen Schaal.

"Nella quinta stagione, Nandor sente che il suo famiglio (e a volte amico) Guillermo si sta allontanando mentre sembra passare molto più tempo con Laszlo, le cui abilità di scienziato gentiluomo sono messe alla prova mentre cerca di risolvere il mistero degli strani e segretissimi cambiamenti che Guillermo sta attraversando", si legge nella sinossi.

What We Do in the Shadows: svelata la data d'uscita della Stagione 5

"Nadja, che subisce gli effetti di una maledizione soprannaturale precedentemente non diagnosticata, si ricongiunge con la sua famiglia - o almeno con una famiglia - del Vecchio Continente, Colin segue la strada di tanti vampiri energetici prima di lui candidandosi a una carica politica e La Guida cerca di capire quale sia il suo posto come nuova arrivata in questo gruppo affiatato che si conosce da secoli".

La Stagione 5 di What We Do in the Shadows debutterà su FX il 13 luglio (in Italia arriverà prossimamente su Disney+ dove sono disponibili le prime quattro stagioni).