Vita da vampiro - What We Do in the Shadows e la canzone del film, You're Dead

La canzone di Vita da vampiro - What We Do in the Shadows si intitola You're Dead: è un brano del 1966 scritto da Norma Tanega.

La sigla di Vita da vampiro - What We Do in the Shadows risale agli anni '60, si chiama You're Dead e fu scritta della cantante Norma Tanega. Nel trailer e nel finale del film invece è presente una canzone intitolata Lastochka, della rock band russa Leningrad.

La Tanega, scomparsa nel 2019, è stata una cantante, musicista e pittrice folk americana, meglio conosciuta per il suo successo degli anni sessanta intitolato Walkin My Cat Named Dog, che entrò nelle classifiche sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito; la cantante è anche nota per aver avuto una relazione con il compianto Dusty Springfield, con cui ha vissuto per cinque anni.

You're Dead faceva parte dell'album del 1966 Walkin' My Cat Named Dog e, anche se non fu un successo immediato per Norma, dopo essere apparsa nella pellicola ha trovato un nuovo pubblico: la band indie The Harriers of Discord decise perfino di realizzare una cover del brano musicale.

Su Rotten Tomatoes What We Do in the Shadows ha un indice di gradimento del 96% sulla base di 187 recensioni, con una valutazione media di 7,80 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Più intelligente, più fresco e più divertente di quanto un moderno film sui vampiri abbia il diritto di essere."