What We Do In The Shadows ottiene il rinnovo per una terza stagione

What We Do In The Shadows, la serie FX tratta dal mockumentary di Taika Waititi, ha ottenuto il rinnovo e tornerà quindi con una terza stagione.

La notizia arriva in anticipa rispetto alla messa in onda negli Stati Uniti del finale del secondo ciclo di episodi prevista per il 10 giugno.

Nick Grad, presidente e responsabile della programmazione originale di FX Entertainment, ha dichiarato: "Siamo incredibilmente felici che i critici e gli spettatori sono tutti conquistati da Shadows. Settimana dopo settimana, i produttori, gli autori e il nostro fantastico cast continuano a realizzare una delle migliori serie di genere comedy in tv".

La seconda stagione di What We Do in the Shadows sta ottenendo una media di 3.2 milioni di spettatori che hanno visualizzato gli episodi in modo tradizionale e sulle piattaforme digitali.

Al centro della serie c'è un gruppo di vampiri che vivono insieme nel presente e affrontano i problemi di ogni giorno e si confrontano con altre creature immortali.

Lo show è scritto e prodotto da Taika Waititi e Jemaine Clement. Nel cast ci sono Matt Berry, Kayvan Novak, Natasia Demetriou e Harvey Guillen. Nella seconda stagione ha recitato in veste di guest star anche Mark Hamill.