What If...?, il trailer della seerie animata Marvel svela la data di uscita

Il trailer della serie animata What If...? condiviso online svela la data di uscita del progetto in streaming su Disney+.

What If...?, la nuova serie animata prodotta dalla Marvel, ha ora un trailer che ne svela la data di uscita: l'11 agosto il progetto debutterà su Disney+.

Nel video si possono vedere alcune anticipazioni riguardanti le realtà alternative raccontate nelle puntate, mostrando ad esempio T'Challa in versione Star-Lord e Peggy Carter che si è trasformata dopo aver assunto il siero che la trasforma in un super soldato.

La serie What If...? darà spazio al multiverso del Marvel Cinematic Universe- e la voce narrante sarà quella di Jeffrey Wright nel ruolo dell'Osservatore.

Nel cast di doppiatori ci saranno le star dei film e degli show come Samuel L. Jackson, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Josh Brolin, Hayley Atwell, Jeremy Renner, Paul Rudd, Natalie Portman, Michael Douglas, Michael B. Jordan, Sebastian Stan, Michael Rooker, Tom Hiddleston, e Chadwick Boseman che aveva registrato i dialoghi usati per lo show prima della sua morte.