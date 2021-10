What If...? nella seconda stagione proporrà più elementi legati alla Fase 4 del MCU

La sceneggiatrice della serie animata What If...? ha parlato dei progetti per la seconda stagione e del legame con la Fase 4 del MCU.

La seconda stagione di What If...?, la serie animata Marvel che propone delle versioni alternative delle storie conosciute dai fan, attingerà ancora di più agli elementi narrativi della Fase 4, come hanno rivelato A.C. Bradley, che si occupa della sceneggiatura, e il regista Bryan Andrews.

Un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly ha infatti regalato qualche dettaglio dei progetti per lo show prodotto da Disney+.

Negli epispodi di Marvel's What If...? c'è stato spazio per alcuni elementi legati a Red Guardian, che ha debuttato in Black Widow, e agli eventi di WandaVision, ma il progetto è di sfruttare maggiormente i titoli Marvel più recenti.

La sceneggiatrice ha raccontato: "Nella seconda stagione rimarremo fedeli alla forma antologica e saranno storie completamente nuove, molto divertimento, nuovi eroi e attingeremo di più alla Fase 4 rispetto a quanto, ovviamente, siamo stati in grado di fare questa stagione". A.C. Bradley ha quindi aggiunto: "Speriamo di avere degli accenni a Eternals e Shang-Chi, e i personaggi di Black Widow. Il divertimento di What If...? è che possiamo esplorare l'intero multiverso infinito".

La sceneggiatrice ha quindi stottolineato: "Voglio giocare con tutti questi personaggi, per quanto io ami Captain Carter, dobbiamo condividere l'amore. Sono davvero eccitata nel mostrare nuovi mondi, nuovi eroi".

I fan non dovranno però attendersi degli elementi che anticiperanno nuovi tasselli del Marvel Cinematic Universe come Avengers 5: "La serie deve semplicemente intrattenere e mostrare cosa significano questi eroi per noi. Quando ho accettato il lavoro, una delle mie regole era che dovevamo essere liberi. Siamo nel multiverso, dovremmo essere il più possibile liberi e senza confini, addentrarci nelle storie che i film e le serie tv non faranno mai, e mostrare alla Disney e ai fan tutte le possibilità di questi personaggi".