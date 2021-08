What If...?: nel poster della serie Marvel, gli Avengers zombie invadono New York

Il nuovo poster della serie Marvel What If...? mostra il logo degli Avengers e Captain America e Iron Man alla guida di un'apocalisse zombie tra le strade di New York

Credevate di aver visto tutto ma il nuovo poster di What If...? ha demolito questa vostra falsa certezza. Come riportato da CBR, infatti, l'ultimo manifesto dello show targato Marvel che sarà distribuito su Disney+ mostra il logo degli Avengers in versione zombie e Captain America e Iron Man guidare un'orda di morti viventi tra le strade della città di New York.

Attraverso il loro profilo Twitter ufficiale, i Marvel Studios hanno postato il nuovo poster di Marvel's What If...?, in uscita su Disney+ a partire dall'11 agosto. Il profilo ha anche taggato l'artista che ha realizzato il poster, Chris Christodoulou. Il tweet recita: "Tenetevi pronti! Questo è l'ultimo poster di una serie ispirata a What If...? La serie originale sarà distribuita a partire dall'11 agosto su Disney Plus". L'universo mostrato in questo poster è decisamente buio e mostra le strade della città di New York rese deserte a causa di un'apocalisse zombie guidata nientemeno che da Captain America e Iron Man.

A dominare la scena è anche una versione devastata del logo degli Avengers. Guardando bene il poster, inoltre, è possibile notare quanto anche Captain America e Iron Man siano due zombie. What If...? è un'antologia che focalizza la sua attenzione su una serie di scenari alternativi ambientati nell'universo Marvel. In modo particolare, questo poster rappresenta quanto narrato in Marvel Zombies, una serie a fumetti in cinque albi scritta da Robert Kirkman e disegnata da Sean Phillips (le copertine, invece, sono firmate da Arthur Suydam).

Pubblicata tra il 2005 e il 2006, la serie è ambientata in un universo in cui un virus ha infettato persino i supereroi. L'idea originale è da intercettare nel crossover Ultimate Fantastic Four, in cui Reed Richards apre un varco interdimensionale che consente l'ingresso degli zombie nel nostro mondo. A.C. Bradley, head writer di What If...?, ha spiegato che, tra tutti gli episodi della nuova serie, questo è quello che rispetta maggiormente i fumetti di partenza perché ritenuti eccellenti e completi dalla produzione.

What If...? porterà in scena il tanto atteso Multiverso che sarà protagonista di Doctor Strange in the Multiverse of Madness e scaverà più a fondo nella mitologia introdotta da Loki. A tornare nella nuova antologia saranno numerosissimi attori del Marvel Cinematic Universe.