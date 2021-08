What If...?, Disney+ aggiorna la timeline del Marvel Cinematic Universe dopo il debutto della serie

Disney+ ha aggiornato la timeline del Marvel Cinematic Universe dopo il debutto di What If...?, la nuova serie animata.

Dopo il debutto della serie animata What If...?, Disney+ ha condiviso una nuova timeline dedicata al Marvel Cinematic Universe che mostra i vari progetti nell'ordine cronologico degli eventi raccontati sullo schermo.

La lista non comprende però i film con protagonista Spider-Man, non essendo disponibili sulla piattaforma, e svela in che posizione si colloca il nuovo progetto.

I fan hanno immediatamente notato che Marvel's What If...? si inserisce dopo Loki e prima di WandaVision, nonostante il primo episodio riporti gli spettatori nel periodo della seconda Guerra Mondiale, mostrando una versione alternativa della storia di Steve Rogers e Peggy Carter. I racconti dell'Osservatore, tuttavia, non esistono prima degli eventi mostrati nel season finale di Loki in cui Colui che Rimane rivela che la timeline non è più protetta, dando così spazio al multiverso.

La narrazione compiuta nella serie animata, secondo Disney+, si colloca quindi dopo la prima stagione del progetto con star Tom Hiddleston.

La timeline pubblicata su Disney+ è quindi la seguente: