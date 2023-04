What Happens At Night: Martin Scorsese produrrà il film tratto dal romanzo mystery

Studiocanal ha acquisito i diritti per un adattamento cinematografico del romanzo del 2020 di Peter Cameron, What Happens At Night, con Martin Scorsese alla produzione e il candidato all'Oscar Patrick Marber (Notes On A Scandal) alla sceneggiatura.

What Happens At Night, finalista al LA Times Book Prize for Fiction, è la storia onirica di una coppia di coniugi americani che si reca in una piccola e nevosa città europea per adottare un bambino. I due si registrano in un hotel, in gran parte deserto, dove incontrano un cast enigmatico di personaggi, tra cui una cantante sgargiante, un uomo d'affari depravato e un carismatico guaritore. Niente è come sembra in questo strano mondo. Mentre i coniugi faticano a reclamare il proprio bambino, sembrano conoscere molto poco di loro stessi e della vita che hanno costruito insieme.

Il Times ha definito il romanzo "una storia carica di mistero, persino un po' un thriller, con qualche sprazzo di quell'atmosfera sinistra che ha reso celebre Shining". La trama gotica emana vibrazioni alla David Lynch e Patricia Highsmith, e anche qualcosa dello stesso Scorsese, ovvero un pizzico di Shutter Island.

Al momento non è stato ancora scelto nessun regista per il film. Scorsese tornerà quest'anno con Killers of the Flower Moon, il suo ultimo lavoro da regista che sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes. La durata ufficiale del film è stata svelata recentemente.