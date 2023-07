Wham!: Andrew Ridgeley racconta l'ultimo incontro con George Michael: 'Abbiamo giocato a Scarabeo'

In occasione del lancio del documentario Netflix sugli Wham!, nel corso di un'intervista concessa a People, Andrew Ridgeley ha raccontato il suo ultimo incontro con George Michael, avvenuto poco prima della morte improvvisa di quest'ultimo nel 2016.

Poco prima della prematura scomparsa di George, avvenuta il 25 dicembre 2016, Andrew ha rivelato che i due hanno giocato a Scarabeo. "Mi aveva battuto la settimana prima e io mi stavo vendicando", ha ricordato il cantante. "Ci riportava proprio... all'essenza della nostra amicizia da scolari e alla sfida con gli altri. Era un gioco che stimolava lui e anche me".

La dichiarazione arriva pochi giorni dopo che Andrew, in un'intervista a The Big Issue, aveva raccontato come la morte di George abbia lasciato "un vuoto nella sua vita". Riflettendo su cosa farebbe con il suo vecchio amico se fosse ancora vivo, Andrew ha detto con affetto: "Mi piacerebbe pranzare, chiacchierare e giocare a scarabeo con Yog".

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Wham!, imperdibile documentario Netflix sul duo.

Wham!, su Netflix in streaming da oggi

Andrew ha raccontato di essere rimasto sotto shock alla notizia della morte del suo migliore amico e compagno di band. "Quando l'ho scoperto ho avuto un momento di incredulità. Credo che per chiunque sia difficile capire quando qualcuno a cui si è così legati viene a mancare, è un momento inconcepibile. Lascia un vuoto nella tua vita".