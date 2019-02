WGA Awards 2019: Copia originale e Eighth Grade sono i vincitori

Sempre più incerto il verdetto degli Oscar per la sceneggiatura dopo l'esito dei WGA Awards. La cerimonia di consegna dei premi della Writers Guild of America ha visto trionfare Copia originale (Nicole Holofcener e Jeff Whitty) per la miglior sceneggiatura non originale e Eighth Grade (Bo Burnham) per quella originale.

Le categorie televisivo hanno visto premiati The Americans, La fantastica signora Maisel, Homeland e Barry. La doppia cerimonia dei 71° Writers Guild Awards si è tenuta al Beverly Hilton a Beverly Hills, California, e alla Edison Ballroom a New York City.

Copia originale, basato sul memoir di Lee Israel, ha battuto Black Panther, Se la strada potesse parlare, A Star Is Born e BlacKkKlansman e punta ora all'Oscar. Non ha ricevuto alcuna nomination la sceneggiatura di Eight Grade, che è stata però molto apprezzata dalla WGA battendo addirittura Roma, Vice, A Quiet Place e il favorito Green Book. Di seguito tutti i riconoscimenti:

SCENEGGIATURA ORIGINALE

"Eighth Grade," Written by Bo Burnham

SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

"Can You Ever Forgive Me?," Screenplay by Nicole Holofcener and Jeff Whitty, Based on the book by Lee Israel

DOCUMENTARIO

Bathtubs Over Broadway," Written by Ozzy Inguanzo & Dava Whisenant

VIDEOGAME

God of War

SERIE DRAMMATICA

The Americans

SERIE COMICA

La fantastica signora Maisel

NUOVA SERIE

Barry

LONG FORM ORIGINAL

Castle Rock

LONG FORM ADAPTED

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

SHORT FORM NEW MEDIA ORIGINAL

Class of Lies

SHORT FORM NEW MEDIA ADAPTED

The Walking Dead: Red Machete

ANIMAZIONE

"Bart's Not Dead" (The Simpsons), Written by Stephanie Gillis

EPISODIO DRAMA

"Paean To The People" ("Homeland"), Written by Alex Gansa

EPISODIC COMMEDIA

"Chapter One: Make Your Mark" ("Barry"), Written by Alec Berg & Bill Hader

