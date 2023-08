Copia originale, stasera su Rai 3 il film con Melissa McCarthy tratto da una storia vera: trama e cast

Copia originale è il film che stasera 28 agosto Rai 3 manda in onda in prima serata alle 21:20. La pellicola è basata su una storia vera ed è stata diretta da Marielle Heller. Nicole Holofcener e Jeff Whitty hanno firmato la sceneggiatura, adattando per il grande schermo Can You Ever Forgive Me? Memoirs of a Literary Forger di Lee Israel, biografa e falsaria. Le musiche sono di Nate Heller. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Copia originale: trama

New York, anni Novanta: alcolista e sbandata, in piena crisi di mezz'età e coi conti in rosso, Lee Israel mette a frutto il suo talento di scrittrice cominciando a produrre false lettere di grandi autori scomparsi. L'impresa è un successo, ma l'Fbi s'insospettisce, e la donna dovrà ingegnarsi per trafugare dagli archivi delle lettere vere, con l'aiuto di un ex detenuto incontrato in un bar.

Curiosità

Copia originale è arrivato in Italia il 21 febbraio 2019 distribuito da 20th Century Fox. In precedenza era stato presentato in anteprima mondiale al Telluride Film Festival l'1 settembre 2018.

Il film è stato nominato per tre premi Oscar: Candidatura per la migliore attrice protagonista a Melissa McCarthy. Candidatura per il miglior attore non protagonista a Richard E. Grant.Candidatura per la miglior sceneggiatura non originale a Nicole Holofcener e Jeff Whitty.

Storia Vera

Lee Israel è stata una scrittrice e biografa americana, famosa soprattutto per aver commesso atti di falsificazione letteraria. È nata il 3 dicembre 1939 ed è deceduta il 24 dicembre 2014.

Ha scritto biografie di personaggi famosi come Katharine Hepburn, Tallulah Bankhead e Estee Lauder. Quando la sua carriera è entrata in crisi, ha iniziato a falsificare le lettere di altri autori e artisti, vendendole a collezionisti e librerie antiquarie. Ha imitato lo stile di scrittura di varie personalità storiche, rendendo le sue falsificazioni molto convincenti.

Nel 1993 è stata scoperta dall'FBI e ha ammesso le sue colpe, evitando il carcere ma pagando una multa e svolgendo dei servizi sociali. Ha raccontato la sua storia nel libro Can You Ever Forgive Me?, da cui è stato tratto il film Copia originale.

Interpreti e personaggi

Recensione e trailer

La nostra recensione di Copia originale

Copia originale è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 98% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 87 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.1 su 10