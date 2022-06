Westworld 4: rivelato il poster della quarta stagione

HBO ha diffuso il primo poster ufficiale della quarta stagione di Westworld; la cui tagline recita: "Adattatevi oppure morirete". Il poster mostra due braccia robotiche che tengono un teschio umano. All'interno dell'occhio del teschio si intravede anche una città umana. A giudicare dall'immagine, la serie sembrerebbe poter raccontare un mondo in cui gli host hanno preso il sopravvento e gli esseri umani si avviano verso la fine.

Una cosa che è stata rivelata durante il panel dello show è che la star Evan Rachel Wood interpreterà un nuovo personaggio di nome Christina, che vive a New York. "C'è una ragazza che si chiama Christina, è meravigliosa e sta cercando di farcela nella grande città", ha detto la co-creatrice della serie Lisa Joy Nolan. "È una scrittrice, esce con gli amici...". Wood ha aggiunto: "C'è poca scelta là fuori... Christina assomiglia molto a Evan Rachel Wood. Forse non così maniacale e assassina come Dolores".

Al panel dell'ATX Television Festival è stato confermato anche il ritorno di James Marsden nel ruolo di Teddy, assente dalla seconda stagione. Parlando al panel, l'attore ha detto: "A volte bisogna andare via per tornare. In questa serie si impara a parlare in modo criptico.... Sono molto contento di come sta andando a finire". L'attore torna in un cast che comprende anche Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul e Angela Sarafyan. Tra i nuovi arrivati che appariranno nella quarta stagione ci sono il premio Oscar Ariana DeBose, Aurora Perrineau e Daniel Wu.

"Abbiamo concluso le riprese lo scorso dicembre, ma non so esattamente quando uscirà", ha spiegato in precedenza a Deadline la star Jeffrey Wright. "La quarta stagione sarà un po' più del Westworld che vi aspettate. Sarà emozionante. Non so esattamente quando andrà in onda, ma sicuramente nei prossimi mesi".

La quarta stagione di Westworld sarà distribuita su HBO il 26 giugno prossimo.