Westworld: Lena Waithe nel cast della stagione 3

Lena Waithe si unisce al cast della terza stagione di Westworld. La Waithe ha stretto un accordo con HBO per comparire nei nuovi episodi attualmente in preparazione, ma il suo ruolo per adesso è top secret.

Ready Player One: Lena Waithe in una scena del film

Lena Waithe è diventata un volto noto per piccolo schermo comparendo nella serie Netflix Master of None. L'attrice ha vinto un Emmy per la scrittura di una serie comica per l'episodio "Thanksgiving", basato sulla sua esperienza autobiografica di quando ha confessato alla famiglia di essere omosessuale. Lena Waithe è la showrunner della serie BET Boomerang, inoltre è autrice e produttrice della serie Showtime The Chi. Sul grande schermo Lena Waithe è apparsa nell'hit Ready Player One.

In Westworld Lena Waithe affiancherà Aaron Paul, anche lui tra i nuovi arrivi della serie tv. Le riprese di Westworld 3 hanno preso il via da poco, i nuovi episodi non dovrebbero arrivare su HBO prima del 2020.

