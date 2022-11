Westworld: HBO cancella la serie tv con Evan Rachel Wood ed Ed Harris

HBO ha cancellato Westworld, la serie tv con Evan Rachel Wood ed Ed Harris: la notizia arriva poco meno di tre mesi dopo che la serie ha mandato in onda il finale della quarta stagione il 14 agosto 2022. I fan hanno già invaso Twitter per lamentarsi del fatto che non ci sarà una quinta stagione, come era stato annunciato in precedenza.

La dichiarazione ufficiale di HBO recita: "Nelle ultime quattro stagioni, Lisa e Jonah hanno portato gli spettatori in un'odissea sconvolgente, alzando il livello a ogni passo. Siamo enormemente grati a loro, insieme al cast, ai produttori e alla troupe di immenso talento e a tutti i nostri partner di Kilter Films, Bad Robot e Warner Bros. Television. È stata un'emozione unirsi a loro in questo viaggio".

Westworld 2: Ed Harris nella post-credits

"Realizzare Westworld è stato uno dei momenti più belli della nostra carriera. Siamo profondamente grati al nostro straordinario cast e alla troupe per aver creato questi personaggi indelebili e mondi brillanti. Abbiamo avuto il privilegio di raccontare queste storie sul futuro della coscienza - umana e non solo - nella breve finestra di tempo prima che i nostri signori dell'intelligenza artificiale ci vietino di farlo", ha affermato un rappresentante della Kilter Films, la casa di produzione dello show.

Prima di questa cancellazione a sorpresa di Westworld, il co-creatore Jonathan Nolan aveva dichiarato: "Abbiamo sempre previsto una quinta e ultima stagione. Siamo ancora in trattative con il network ma per adesso non l'abbiamo ancora fatta. Speriamo vivamente di realizzarla".