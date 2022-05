Westworld 4: il teaser trailer svela la data di uscita su HBO

HBO ha pubblicato il primo teaser trailer di Westworld 4 svelando la data di uscita dei nuovi episodi della serie di fantascienza, che farà ritorno il 26 giugno.

HBO ha pianificato l'uscita del trailer come un easter egg che i fan possono scoprire. Intitolato in modo criptico "It doesn't look like anything to me", il teaser è accompagnato dalla musica di "Perfect Day" di Lou Reed, forse alludendo ironicamente al calvario vissuto dal cast di androidi con difficoltà esistenziali. Il teaser offre scorci s cosa faranno nella nuova stagione i personaggi interpretati da Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul e Angela Sarafyan.

Westworld: I 13 migliori momenti della serie

Il teaser non presenta dialoghi, ma contiene un montaggio di immagini fantascientifiche oblique e inebrianti, raffiguranti una versione distopica di New York City, congegni che emettono fumo, persone che ballano il valzer per le strade e mosche. Molte mosche. HBO descrive la prossima stagione come "un'odissea oscura sul destino della vita senziente sulla terra".

La terza stagione di Westworld si è conclusa due anni fa, a maggio 2020. Da allora i fan attendono con ansia il ritorno del misterioso show. Westworld debutterà con il primo degli otto episodi che compongono la quarta stagione su HBO e HBO Max il 26 giugno.

Westworld è prodotto da Kilter Films e Bad Robot Productions in associazione con Warner Bros. Television. Jonathan Nolan e Lisa Joy hanno creato la serie sci-fi che producono insieme ad Alison Schapker, Denise Thé, J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis e Ben Stephenson.