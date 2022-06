Westworld 4: James Marsden ed Evan Rachel Wood torneranno nella serie

Apparentemente, pochi altri personaggi nella storia dei media sono morti allo stesso modo in cui lo ha fatto quello interpretato da James Marsden in Westworld. Come riportato da IndieWire, però, il personaggio suo e quello a cui ha prestato il volto Evan Rachel Wood torneranno nella quarta stagione della serie creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy.

Durante il panel della quarta stagione di Westworld - che ha chiuso l'ATX TV Festival - James Marsden ha fatto un'apparizione a sorpresa e ha posto una domanda diretta al pubblico: "Teddy tornerà nella quarta stagione?". La co-creatrice Lisa Joy, presente sul palco per la discussione, ha confermato il suo ritorno con un coro di applausi assordanti. A tornare sarà anche il personaggio interpretato da Evan Rachel Wood.

Facciamo un tuffo nel passato! Nella prima stagione di Westworld, Teddy Flood (interpretato da Marsden) era un eroe classico. Il suo amore per Dolores (Evan Rachel Wood) lo ha portato a salvarla (o a tentare di farlo) più e più volte, il che significava anche che avrebbe fallito nel salvarla altrettanto spesso, se non di più. Tutti i visitatori del parco che indossavano un cappello nero vedevano Teddy come un nemico e lui ne ha subito le conseguenze un numero incalcolabile di volte. Dopo tutto, era un host. E gli host sono fatti per servire gli ospiti, ancora, e ancora, e ancora.

Ma, nella seconda stagione, quando Dolores ha cercato di guidare una ribellione di host, ha cambiato la programmazione di Teddy per renderlo più aggressivo. Invece di soccombere alla morte, ha iniziato a distribuirla. Questa nuova direttiva, però, non ha funzionato e ha condotto Teddy al suicidio, incapace com'era di gestire il male che infliggeva agli altri.

La terza stagione di Westworld non ha visto il personaggio interpretato da James Marsden prendervi parte.

Il suo ruolo nella quarta stagione è stato tenuto segreto, ma il team di Westworld - rappresentato da Joy, Wood, la produttrice esecutiva Allison Schapker, Jeffrey Wright, Luke Hemsworth, Angela Sarafyan e il nuovo membro del cast Aurora Perrineau - ha rivelato una serie di aspetti curiosi dei prossimi episodi.

Innanzitutto, Dolores, morta nel finale della terza stagione, è davvero deceduta. La Wood torna nel ruolo di un personaggio di nome Christina, che vive in una città che assomiglia molto a New York e che è amica del nuovo personaggio di Ariana DeBose, ancora da definire.

"È una donna normale che vive in una grande città e cerca di sfondare come scrittrice", ha detto la Wood parlando di Christina. "Non le succede mai nulla. Penso che sia tutto quello che posso dire".

Anche se non è stato nominato, il nuovo personaggio della Perrineau è stato rivelato in una clip in esclusiva per i partecipanti all'ATX TV Festival, che mostra Stubbs (Hemsworth) e Bernard (Wright) dopo un violento scontro fuori da una tavola calda. I due padroni di casa hanno bisogno di aiuto e lei, nonostante la sua diffidenza, sembra essere d'accordo con il loro piano.

La Perrineau ha dichiarato di essere leggermente intimorita all'idea di entrare in una serie di così alto profilo e piena di segreti. Ma si è sentita a casa quando, il primo giorno di riprese, Wright e Hemsworth hanno continuato a scherzare. "Ero davvero spaventata", ha detto, "ma poi ho pensato: 'Oh, sono tutti simpatici!'. È stato davvero divertente buttarsi".

A quanto pare, la nuova stagione riprende sette anni dopo la fine della terza. "Maeve sta affrontando un viaggio da guerriera", ha detto Lisa Joy. "I personaggi sono andati avanti con le loro vite dopo essere stati liberati da Dolores".

Dopo aver rappresentato una versione futura di Los Angeles nella Stagione 3, la Stagione 4 è stata girata a New York City, Cabo, Big Bear (in California) e alla diga di Hoover. "A essere sinceri, siamo rimasti sorpresi che ci abbiano permesso di girare lì" ha dichiarato la Joy riferendosi alla diga quasi centenaria al confine tra Nevada e Arizona.

Proprio oggi, HBO ha distribuito il poster ufficiale di Westworld, la cui quarta stagione debutterà il prossimo 26 giugno.