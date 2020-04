Westworld 4: HBO rinnova la serie sci-fi per la prossima stagione

Westworld 4 verrà realizzata: HBO ha confermato il rinnovo della serie con protagonista Evan Rachel Wood mentre è in corso sugli schermi la messa in onda della terza stagione.

Lo show sta ottenendo dei buoni dati di ascolto, superando quota 9 milioni di spettatori in occasione del ritorno del progetto sci-fi avvenuto il 15 marzo.

La serie Westworld, creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy ispirandosi al film di Michael Crichton, affronta tematiche senza tempo come il libero arbitrio e l'emancipazione, pur essendo ambientata in una società distopica.

La terza stagione è ambientata tre mesi dopo quanto accaduto nella seconda. Dolores, interpretata da Evan Rachel Wood, è fuggita da Westworld e anche Bernard, personaggio affidato a Jeffrey Wright, si trova nel mondo reale. La protagonista è in azione a Los Angeles, nel 2058, quando incontra Caleb, la new entry Aaron Paul, scoprendo come gli esseri umani delle classi sociali meno abbienti ed influenti vengono trattati nel mondo fuori dal parco.

Maeve (Thandie Newton) è invece in un'altra area del parco della Delos e William (Ed Harris) viene tormentato dalle visioni della figlia Emily (Katja Herbers) e Dolores.

Nel cast anche Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Simon Quarterman, Rodrigo Santoro, Vincent Cassel, Lena Waithe, Scott Mescudi, Marshawn Lynch, John Gallagher Jr e Michael e Tommy Flanagan.

Nell'attesa di Westworld 4 non resta che attendere per scoprire cosa accadrà in questo capitolo della storia, attualmente in onda su Sky Atlantic e disponibile su NOW TV.