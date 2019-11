Westworld 3: il nuovo teaser trailer e un sito ci portano nel futuro della serie HBO

Intorno a Westworld 3 non c'è meno mistero grazie al teaser trailer diffuso poche ore fa da HBO, ma, nel puzzle di (pochi, fin qui) elementi svelati sulla nuova stagione, si aggiunge ora l'indirizzo, virtuale e forse non, di questa Incite Inc., una compagnia forse concorrente o forse partner della Delos, che gli spettatori fedeli di Westworld conoscono già.

Nella clip la Incite, azienda preposta alla raccolta di dati provenienti dagli utenti, viene presentata direttamente attraverso le parole del suo co-fondatore, Liam Dempsey Sr., che sarà interpretato da Jefferson Mays. "Il mondo è complesso, complicato, ma la vita non deve per forza essere così. Il futuro è nelle tue mani, e noi ti conosciamo. Incite è diversa" afferma Dempsey Sr., che aggiunge poi un tassello fondamentale nella mappa fisica di Westworld 3, un viaggio attraverso i giganti tech della Silicon Valley.

La presentazione della Incite, però, anticipa anche quelli che saranno nuovi temi aggiunti alla già complessa trama della serie HBO, la sicurezza informatica e la battaglia per il clima per esempio, nel momento in cui è lo stesso Jefferson Mays a dire: "Analizziamo dati relativi ai grandi problemi dell'esistenza. Possiamo proteggere il clima, e trovare una carriera di cui essere soddisfatto. Le possibilità sono infinite. Con Incite, l'unica scelta che devi fare è scegliere noi". Per ogni riferimento e per saperne di più c'è un sito, Inciteinc.com, realmente esistente, in cui è possibile rivedere la clip, ricevere più informazioni e inserire il proprio indirizzo mail per rimanere sempre aggiornati. Ci abbiamo provato e il risultato, per il momento, è stato un messaggio di ringraziamento e la promessa di novità.

Stando a quanto anticipato dal co-creatore Jonathan Nolan, i prossimi episodi della terza stagione di Westworld saranno meno enigmatici ma non per questo meno intriganti, in quanto Dolores e compagni avranno finalmente modo di incontrare i propri creatori. La narrazione, come ha confermato lo showrunner, sarà maggiormente lineare e riprenderà esattamente da dove si era interrotta. Nel cast di Westworld 3 troveremo anche Aaron Paul, nei panni di un operaio di Los Angeles di nome Caleb che avrà un forte impatto su Dolores, alle prese con uno "shock culturale" ora che si trova nel mondo reale, e Vincent Cassel, già presentato come villain dei nuovi episodi: che sia lui l'altro socio fondatore della Incite? Le nuove puntate di Westworld arriveranno su HBO nel corso del 2020. In Italia la serie andrà in onda su Sky Atlantic.