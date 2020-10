Westworld, Luke Hemsworth: "Il mio infortunio ha costretto a riscrivere la stagione 3"

La terza stagione di Westworld ha visto una brusca virata nello show con l'ingresso dei personaggi nel mondo reale. Parte di questo processo è Ashley Stubbs: il suo interprete Luke Hemsworth ha rivelato che a causare un cambiamento nella sorte di Ashley è stato il grave infortunio subito dall'attore che ha costretto a una riscrittura.

Westworld: Evan Rachel Wood e Luke Hemsworth in Contrapasso

Ashley Stubbs è a capo della Forza di Sicurezza di Westworld. Come ha rivelato Luke Hemsworth a Hollywood Reporter, un infortunio occorso nella vita reale ha cambiato il suo arco narrativo:

"All'epoca faticavo a dare la mia coreografia perché mi ero rotto il bicipite. Il mio bicipite si era staccato dall'osso così la prima scena di combattimento con i ragazzi nel corridoio era stata realizzata prima che subissi un intervento chirurgico. Così il mio braccio sinistro era inutilizzabile. Se guardate con attenzione la prima scena nel corridoio, mi sparano al braccio sinistro e non lo uso più".

L'attore prosegue: "Ho dovuto fare una chiamata molto imbarazzante alla produzione avvertendoli, 'Ho fatto una cosa molto stupida. Che cosa facciamo?'. Poi tutte le paure e ansie ti assalgono e pensi "Ecco, ben mi sta. Verrò licenziato." Ma i produttori erano molto preoccupati per me e volevano trovare il modo di farmi restare nella storia. Il regista Richard J. Lewis ha detto, 'Alla fine è meglio così. Il combattimento è stato grandioso. Hai lottato con un braccio solo ed è stato meglio che con tutte e due le braccia. Ho potuto sfruttare la mia sfortuna per il meglio, ma la convalescenza è stata lunghissima, un inferno. Non la auguro a nessuno."

Westworld 4: Thandie Newton svela il futuro di Maeve nella quarta stagione

Dopo l'ambiguo finale della terza stagione di Westworld Hemsworth, Luke Hemsworth non si sbilancia sul destino del personaggio nella quarta stagione:

"Per adesso ne so quanto voi. Quando Bernard si è alzato, non abbiamo visto se Stubbs fosse lì oppure no. Forse è stato sciolto nell'acido nella vasca da bagno o qualcosa del genere."