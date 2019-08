Westworld 3: il trailer italiano della terza stagione

Primo trailer italiano di Westworld 3, attesissima terza stagione della serie ideata da Jonthan Nolan e Lisa-Joy e prodotta da J.J. Abrams, della quale avevamo avuto qualche anticipazione nelle scorse settimane dal Comic-Con di San Diego.

Il trailer ita di Westworld 3 ricorda come nel mondo ci siano delle macchine, ma non come i protagonisti della storia che non hanno una famiglia, si ritrovano da soli e in minoranza, dovendo quindi essere più intelligenti degli umani per rimanere in vita e mostrare come è realmente il mondo. Dolores, interpretata da Evan Rachel Wood, ora libera e sta scoprendo il mondo "reale". Il trailer anticipa molte scene dedicate agli altri personaggi della serie, tra scontri, ritorni inaspettati e le new entry del cast, tra cui quello di Aaron Paul e di Vincent Cassel.

Stando a quanto anticipato da Jonathan Nolan, i prossimi episodi della terza stagione di Westworld saranno meno enigmatico ma non per questo meno intriganti, in quanto Dolores e compagni avranno finalmente modo di incontrare i propri creatori. La narrazione, come ha confermato lo showrunner, sarà maggiormente lineare e riprenderà esattamente da dove si era interrotta.

Come abbiamo detto, nel cast di Westworld 3 troveremo anche Aaron Paul nei panni di un operaio di Los Angeles chiamato Caleb che avrà un forte impatto su Dolores, alle prese con uno "shock culturale" ora che si trova nel mondo reale. Caleb metterà alla prova le convinzioni di Dolores riguardanti la natura dell'umanità.

La terza stagione della serie arriverà sugli schermi nel 2020, ma è possibile che HBO decida di confermare le stagioni 4 e 5 di Westworld a breve.