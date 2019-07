Westworld 3 in onda nei primi mesi del 2020, e si parla già delle stagioni 4 e 5

Westworld 3 arriverà solo nel 2020, ma in compenso le stagioni 4 e 5 sarebbero davvero vicine dall'essere ufficialmente ordinate da HBO.

A confermarlo è stato il capo della programmazione HBO Casey Bloys in un'intervista alla Television Critics Association. Dopo il trailer presentato il 20 luglio al Comic-Con di San Diego, i fan sono pronti per la terza stagione della serie che si intitolerà The New World. Anche se non è stata ancora annunciata una data ufficiale, Casey Bloys ha fatto sapere che la terza stagione di Westworld debutterà nella prima metà del 2020. Oltre a ciò, il capo della programmazione della HBO ha rassicurato i fan, rivelando che il lavoro dei co-creatori Jonathan Nolan e Lisa Joy non verrà influenzato dal recente accordo dei due con Amazon: "Sono con noi al 100%. Abbiamo già accordi per una potenziale quarta e quinta stagione. Quindi per quanto riguarda l'accordo con Amazon, questo, credo, non riguarderà Westworld. E loro sono molto coinvolti con Westworld. Quindi non sono preoccupato che possano perdere la loro concentrazione. Non accadrà".

Come annunciato anche da Nolan, la terza stagione tornerà alla vecchia narrazione con meno enigmi. Il trailer del 20 luglio, ha offerto una panoramica di quelli che sono i luoghi e i personaggi della storia. Dopo essere fuggita da Westworld, Dolores si nasconde nel mondo reale dove incontra un operaio di nome Caleb, personaggio che sarà fondamentale per l'adattamento della protagonista al nuovo ambiente. Tra i nuovi arrivati nel cast troviamo Aaron Paul, Lena Waithe, Vincent Cassel e il giocatore della NFL Marshawn Lynch.