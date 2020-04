Westworld 3: il quarto episodio rivela una scioccante rivelazione su Dolores (SPOILER)

Nell'ultimo episodio di Westworld, andato in onda domenica, è stata fatta una rivelazione che i fan attendevano dalla seconda stagione e che riguarda il personaggio di Dolores.

Alla fine del quarto episodio di Westworld 3, andato in onda domenica, i fan hanno finalmente appreso un dettaglio che aspettavano di sapere dal finale della seconda stagione, che riguarda la protagonista Dolores e il personaggio di Charlotte Hale.

ATTENZIONE SPOILER !

Questa nuova rivelazione porta la narrazione a un altro livello, come conferma l'interprete di Dolores, Evan Rachel Wood. Nel quarto episodio della terza stagione, infatti, viene svelato che il residente creato a immagine e somiglianza di Charlotte Hale non è altro che la stessa Dolores Abernathy: "È una di quelle incredibili rivelazioni di Westworld che ti portano nella tana del coniglio anche se la verità è proprio davanti a te e anche abbastanza ovvia. È ovvio che Dolores avrebbe creato una sua copia, è il residente più avanzato e anziano del parco. Perché dovrebbe pensare che qualcun altro abbia più valore?"

Westworld 3: Evan Rachel Wood in una scena del terzo episodio

Gli showrunner dello show, Jonathan Nolan e Lisa Joy, hanno spiegato il loro pensiero dietro questa grande svolta di Westworld in una recente chiacchierata con IGN, spiegando cosa c'è dietro alla scelta di Dolores: "Ci sono vari modi di vederla. Se la percepisci come malvagia, allora ha ucciso molte persone e molte persone sono state uccise nella fuga dal parco. Dall'altro lato, nonostante la premessa sia la stessa, ha creato questa sua copia perché non vuole infliggere altra sofferenza agli altri, prendendosi quel dolore su se stessa nel prossimo futuro."

Westworld: la première della terza stagione conferma una teoria dei fan?

Tutto questo, quindi, secondo i produttori riporterebbe alla più grande domanda che si porta avanti lo show dai suoi primordi: che differenza c'è tra bene e male? Un argomento che ancora oggi Westworld cerca di esplorare con la terza stagione, che è ancora piena di sorprese.