Questo western con Gene Hackman resta una delle sue migliori e più sottovalutate interpretazioni?

La tragica perdita di Hackman ha spinto i fan a rovistare negli archivi per guardare indietro al grande corpus di opere che ha lasciato. Uno di questi film è un western del 1995 che non riceve tutti gli elogi che merita: The Quick and the Dead

A trent'anni dalla sua uscita, The Quick and the Dead (1995) rimane uno dei film western più sottovalutati del suo tempo, ma con la recente scomparsa di Gene Hackman, è il momento perfetto per riscoprire uno dei suoi ruoli da villain più memorabili. Diretto da Sam Raimi, il film ha tutto: sparatorie mozzafiato, una protagonista femminile rivoluzionaria e un antagonista spietato che porta il marchio inconfondibile di Hackman.

**Gene Hackman e il suo villain (immeritatamente) dimenticato

Hackman interpreta John Herod, il crudele sindaco della polverosa cittadina di Redemption. È un uomo che ha costruito il suo impero sulla violenza, eliminando il vecchio sceriffo e imponendo la sua legge. Ogni anno organizza un torneo di duelli tra pistoleri, un gioco mortale in cui le regole cambiano a suo piacimento e in cui il suo unico obiettivo è consolidare il proprio dominio.

Tra i partecipanti ci sono Cort (Russell Crowe), un ex fuorilegge che cerca la redenzione come pastore, The Kid (Leonardo DiCaprio), un giovane arrogante che potrebbe essere suo figlio, e soprattutto Ellen, detta The Lady (Sharon Stone), una misteriosa pistolera con un conto in sospeso.

Una foto di Gene Hackman sul set

La storia prende una piega ancora più drammatica quando si scopre il passato di Ellen: da bambina, fu costretta da Herod a tentare di salvare suo padre dall'impiccagione sparando alla corda. Il colpo andò a segno, ma colpì accidentalmente suo padre, segnandola per sempre. Ora, è tornata per vendicarsi.

L'interpretazione di Hackman è magnetica. Il suo Herod non è solo un despota sadico, ma anche un uomo egoista e calcolatore, capace di uccidere senza rimorso persino il figlio (o presunto tale), The Kid, solo per riaffermare il suo potere. È un villain senza scrupoli, che incarna il lato più oscuro del western classico, contrapponendosi a Ellen, la vera eroina del film.

Herod è un personaggio che si muove tra momenti di apparente onore e atti di pura crudeltà, e Hackman gli dona un'umanità distorta che lo rende ancor più affascinante. La sua morte per mano di Ellen, in un climax esplosivo, è una delle scene più potenti del film e sancisce la vittoria della giustizia sulla tirannia.

Nonostante un'accoglienza tiepida alla sua uscita, The Quick and the Dead ha guadagnato nel tempo lo status di cult. Il suo mix di azione, vendetta e innovazione nel genere western lo rende un titolo imperdibile per gli amanti del cinema. Inoltre, con la recente scomparsa di Gene Hackman, rivedere questa pellicola, disponibile su Amazon Prime Video, significa celebrare una delle sue migliori interpretazioni.