West Wing, Timothy Busfield accusato di abusi sessuali su minori: spiccato un mandato di arresto per l'attore

Gravissime accuse per il regista e attore nel cast di film e serie come L'uomo dei sogni e For Life, avanzate dal tribunale del New Mexico nelle scorse ore.

Timothy Busfield, prolifico attore e regista in film e serie televisive, tra cui West Wing - Tutti gli uomini del Presidente e Sleepy Hollow, è stato ufficialmente accusato di pedofilia. Secondo la versione dei pm del New Mexico, l'attore avrebbe abusato sessualmente di ragazzi minorenni sul set di una produzione televisiva.

In base alla denuncia penale presentata nei giorni scorsi, uno dei giovani coinvolti avrebbe dichiarato alle forze dell'ordine che Busfield lo avrebbe toccato nelle parti intime mentre si trovavano sul set dopo la fine di una scena quando, all'epoca, aveva soltanto 7 anni.

Le gravi accuse a Timothy Busfield

Nella denuncia è riportato che l'attore avrebbe toccato il giovane in modo inappropriato 5 o 6 volte tra una ripresa e l'altra. Anche un secondo attore bambino avrebbe denunciato di essere stato molestato sul set da Busfield.

Timothy Busfield in una scena di Sleepy Hollow

La polizia di Albuquerque avrebbe iniziato ad indagare su Busfield nel novembre 2024 per presunti abusi sessuali, ma oggi è stato emesso un mandato di arresto e la polizia è alla ricerca di Busfield per condurlo in carcere.

Le presunte molestie sul set di The Cleaning Lady

In base a quanto dichiarato dai genitori dei bambini che sarebbero stati molestati, le violenze sarebbero avvenute sul set di The Cleaning Lady, serie tv Fox per la quale Timothy Busfield lavora come regista. Busfield si sarebbe insinuato nelle vite dei giovani attori del cast instaurando un rapporto di fiducia con loro per poter mettere in atto le molestie con maggior facilità.

Warner Bros. ha pubblicato un comunicato sulla vicenda: "La salute e la sicurezza del nostro cast e della nostra troupe sono sempre la nostra massima priorità, in particolare la sicurezza dei minori nelle nostre produzioni" ha dichiarato.

"Prendiamo tutte le accuse di cattiva condotta molto seriamente e abbiamo sistemi in atto per indagare prontamente e approfonditamente e, quando necessario, intraprendere azioni appropriate. [Noi] abbiamo collaborato e continueremo a collaborare con le forze dell'ordine" ha concluso il portavoce. Dal 2013, Timothy Busfield è sposato con l'ex star de La casa nella prateria Melissa Gilbert. In West Wing - Tutti gli uomini del Presidente, Busfield interpretava Danny Concannon.