Caso Timothy Busfield, Melissa Gilbert parla per la prima volta dopo l'accusa al marito di abusi su minori

Attraverso una dichiarazione condivisa sul profilo Instagram Modern Prairie, Melissa Gilbert è intervenuta per la prima volta sul caso legato alla gravissima accusa di abusi su minori nei confronti del marito Timothy Busfield.

L'attrice de La casa nella prateria, sinora aveva comunicato con la stampa soltanto attraverso il proprio portavoce ma ora ha deciso di rilasciare una dichiarazione ufficiale in prima persona su quanto sta avvenendo al coniuge.

Le parole di Melissa Gilbert sul caso di Timothy Busfield

"Vi mando tutto il mio amore e la mia gratitudine in questo momento straordinariamente difficile" ha dichiarato la star di Doppia identità "Non solo per Tim, per me e per la nostra famiglia, ma anche per il peso collettivo che tanti di noi sembrano portare in questo periodo".

Gilbert ha proseguito: "Aggiungi una tempesta inaspettata al mix, e tutto può sembrare un po' troppo. Questo periodo mi ha ricordato, in modo molto chiaro, quanto sia importante rallentare, dare priorità a ciò che conta davvero e concederci momenti di riposo. Allontanarsi dal rumore, dalle notizie e persino dalle responsabilità quotidiane di tanto in tanto ci offre lo spazio per ricaricarci, riflettere e ritrovare il nostro centro. Riprenderò le mie attività con gradualità, in modo ponderato e con cura, andando avanti un passo alla volta. Seguiranno aggiornamenti, e come sempre, tanta gratitudine".

La grave accusa a Timothy Busfield

Lo scorso 9 gennaio, l'attore di serie come West Wing e Law & Order, è stato incriminato per due capi d'accusa, di contatto sessuale criminale con un minore e abuso su minore, in relazione ai presunti episodi che sarebbero avvenuti sul set della serie tv The Cleaning Lady, alla quale Busfied stava lavorando come regista.

Timothy Busfield, incriminato in Nuovo Messico, aveva diretto diversi episodi della serie tv dal 2022 al 2025. In seguito all'accusa, NBC ha deciso di non mandare in onda un episodio che avrebbe incluso nel cast anche Busfield nel ruolo di un giudice.