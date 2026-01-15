Timothy Busfield, nuova accusa di abusi sessuali per l'attore dopo l'arresto

L'interprete di serie tv come West Wing - Tutti gli uomini del presidente e Law & Order, è stato accusato da uno psicologo di violenze sulla figlia.

Timothy Busfield dovrà affrontare un'altra accusa di abusi sessuali nei suoi confronti, poche ore dopo il suo arresto per presunte molestie su minori. In base ad una mozione preliminare diffusa dal magazine People, la star di West Wing è stato nuovamente accusato.

L'attore e regista è attualmente in carcere in seguito alle denunce di due attori minorenni che avrebbero subito dei contatti fisici da Busfield sul set della serie The Cleaning Lady, nella quale ha lavorato come regista.

La nuova accusa di abusi sessuali a Timothy Busfield

La star di West Wing è stata accusata dallo psicologo Colin Swift di aver abusato della figlia sedicenne diversi anni fa. Swift avrebbe parlato alla polizia del presunto fatto che sarebbe avvenuto al B Street Theatre di Sacramento, in California.

Secondo il racconto della presunta vittima, Busfield l'avrebbe baciata, le avrebbe infilato la mano nei pantaloni e le avrebbe toccato le parti intime. In base a quanto riportato da People, Busfield avrebbe implorato la famiglia di non contattare la polizia se si fosse sottoposto ad una terapia e Swift avrebbe acconsentito.

Timothy Busfield si è dichiarato innocente

Nei giorni scorsi, l'attore e regista si è consegnato alle forze dell'ordine dopo il mandato d'arresto spiccato poco prima in Nuovo Messico e attualmente è detenuto nel Bernalillo County Metropolitan Detention Centre.

Timothy Busfieldsi è dichiarato innocente: "Affronterò queste bugie. Sono orribili" ha dichiarato Busfield "Sono tutte bugie, e io non ho fatto nulla a quei ragazzini. Combatterò. Combatterò con un grande team, e sarò scagionato. So che lo sarò perché è tutto così sbagliato e sono tutte bugie".

Il suo avvocato Larry Stein ha dichiarato: "Tim Busfield nega le accuse contenute nella denuncia penale e sostiene che sono completamente false. Come misura volontaria, si è sottoposto a un test della macchina della verità indipendente in merito a tali accuse e ha superato il test". Tramite il suo portavoce, la moglie Melissa Gilbert ha confermato la volontà di rimanere al fianco del marito e della sua famiglia in questo periodo delicato.