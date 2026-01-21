Timothy Busfield torna libero in attesa del processo per l'accusa di abusi su minori

L'attore e regista è uscito dal carcere prima dell'inizio del procedimento giudiziario che lo vedrà imputato per i gravissimi crimini per i quali è accusato.

Timothy Busfield è stato rilasciato dal carcere nel quale era stato condotto in seguito all'arresto per l'accusa di abusi su minori che gli è stata avanzata nei giorni scorsi. L'attore e regista attenderà in libertà l'inizio del processo.

La star di West Wing si era consegnata spontaneamente alle autorità del Nuovo Messico settimana scorsa, dopo essere stato formalmente incriminato con i due capi d'accusa per presunte molestie sessuali ad un minore e per un capo d'accusa per presunti abusi su minore.

Timothy Busfield libero in attesa del processo

In relazione al suo rilascio, il giudice David Murphy ha ordinato che l'attore rimanga in libertà vigilata preventiva nella città di Albuquerque, e che partecipi di persona a tutte le future udienze giudiziarie riguardanti il suo caso.

Timothy Busfield in una scena di Sleepy Hollow

A corredo della notizia pubblica, il suo avvocato Larry Stein ha dichiarato che Timothy Busfield si sente meravigliosamente bene dopo essere uscito dal carcere: "Può riunirsi con sua moglie [Melissa Gilbert]; lei è molto emozionata". La star de La casa nella prateria era presente in aula al momento del rilascio e avrebbe pianto in seguito alla notizia del giudice.

Le gravi accuse a Timothy Busfield e la sua dichiarazione d'innocenza

Timothy Busfield, noto per aver recitato anche in Law & Order e L'uomo dei sogni, è stato accusato di aver abusato sessualmente di due gemelli di 11 anni mentre si trovavano ad Albuquerque, sul set della serie The Cleaning Lady. Busfield ha negato le accuse a suo carico.

L'attore ha dichiarato di non aver commesso alcun crimine nei confronti dei due bambini e combatterà per provare la propria innocenza. Secondo il giudice, Timothy Busfield può viaggiare e lasciare il Nuovo Messico soltanto per rientrare nella propria abitazione, senza entrare in contatto con le presunte vittime e le loro famiglie né parlare del caso con i testimoni, oltre non poter consumare alcol o droghe. Dopo l'annuncio dell'arresto, NBC ha deciso di non mandare in onda un episodio di Law & Order nel quale Busfield aveva recitato poco tempo fa.