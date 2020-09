West Wing: la reunion ha ora una data di uscita sugli schermi di HBO Max

HBO Max ha annunciato la data di uscita di A West Wing Special to Benefit When We All Vote, la reunion speciale del cast della serie.

West Wing ritornerà sugli schermi di HBO Max con lo speciale a favore di When We All Vote e ora la puntata evento ha finalmente una data di uscita: giovedì 15 ottobre.

I fan potranno quindi vedere sul piccolo schermo i protagonisti interpretare a teatro l'episodio intitolato Hartsfield's Landing, il quindicesimo della terza stagione.

Il progetto riporterà sugli schermi i personaggi di West Wing interpretati da Martin Sheen, Rob Lowe, Dulé Hill, Allison Janney, Richard Schiff, Bradley Whitford e Janel Moloney. Lo speciale sarà diretto da Thomas Schlamme e potrà contare sui commenti dell'ex first lady Michelle Obama, Bill Clinton e Lin-Manuel Miranda. Il compositore W.G. Snuffy Walden aprirà la serata con una versione acustica del brano musicale usato per la serie, mentre il gruppo The Avett Brothers concluderà la serata.

La puntata andata in onda nel 2002 mostra Bartlet (Sheen) alle prese con Sam (Lowe) e Toby (Schiff) durante una difficile situazione che riguarda la Cina. Josh (Whitford) si preoccupa invece per i voti di una cittadina del New Hampshire che ha sempre predetto in modo corretto il vincitore delle primarie. C.J. (Janney) cerca infine di sconvolgere Charlie (Hill) nascondendo la sua copia degli impegni top secret del presidente.