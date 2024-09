Emmy Awards 2024: tutti i vincitori, Shogun da record con 18 premi, The Bear a quota 11 statuette

Shogun domina gli Emmy con 18 vittorie, a sorpresa, il favorito nella categoria commedia The Bear viene privato della statuetta più prestigiosa dalla rivale Hacks, quattro premi per Baby Reindeer.

Gli Emmy Awards 2024 hanno visto il trionfo di Shogun. La serie FX disponibile in Italia su Disney+ si è portata a casa ben 18 trofei, segnando un risultato record. La prima stagione, premiata come miglior serie drammatica, ha fruttato riconoscimenti ai protagonisti Hiroyuki Sanada e Anna Sawai, entrambi premiati come migliori attori drammatici, facendoli diventare i primi due attori giapponesi a vincere un Emmy. Le loro vittorie hanno dato slancio alla serie FX che si è portata a casa i premi più importanti della serata.

Hacks ha vinto il premio come miglior serie comica, battendo a sorpresa The Bear, che però si è portata a casa un totale di 11 statuette, inclusa quella per la miglior regia andata a Christopher Storer, incrementando di quattro premi il risultato dei precedenti Creative Arts Emmys consegnati lo scorso weekend. La star di Haks, Jean Smart, è stata eletta miglior attrice comica, affiancando le vittorie di Jeremy Allen White ed Ebon Moss-Moss-Bachrach, rispettivamente, miglior attore comico protagonista e non protagonista per The Bear, la loro collega Liza Colón-Zayas ha vinto il suo primo Emmy come attrice non protagonista in una serie comica, entrando nella storia e diventando la prima latina a vincere nella categoria.

"A tutte le latine che mi guardano", ha detto, con gli occhi pieni di lacrime. "continuate a crederci e votate".

E veniamo alla serie rivelazione dell'anno: lo show Netflix Baby Reindeer ha conquistato quattro premi, incluso quello per la migliore serie limitata, il suo creatore Richard Gadd è stato premiato sia come miglior attore protagonista che come sceneggiatore. La sua co-protagonista Jessica Gunning, che interpreta la sua stalker Martha, ha vinto come attrice non protagonista. Jodie Foster ha vinto il primo Emmy della sua carriera con il suo ruolo da protagonista in True Detective: Night Country della HBO.

Accettando i riconoscimenti per Baby Reindeer, Gadd ha esortato i produttori di programmi televisivi a correre dei rischi: "L'unica costante del successo televisivo è una buona narrazione" ha detto. "Una buona narrazione che parli ai nostri tempi. Quindi rischiate, oltrepassate i limiti. Esplorate il disagio. Osate fallire per riuscire."

Le reunion e gli anniversari da celebrare

Eugene e Dan Levy, le star di Schitt's Creek, vincitori dell'Emmy e coppia padre e figlio, hanno presentato la 76esima edizione degli Emmy Awards, che ha ospitato numerose reunion. Le star di West Wing Martin Sheen, Dulé Hill, Janel Moloney, Richard Schiff e Allison Janney si sono riuniti sul palco in onore del 25° anniversario della serie di culto. Anche le star del Saturday Night Live Kristen Wiig, Maya Rudolph, Seth Meyers e Bowen Yang sono salite sul palco per onorare la cinquantesima stagione dello show e per ironizzare sulle 85 sconfitte di Lorne Michaels agli Emmy. Cinquantesimo anniversario anche per Happy Days, con Henry Winkler e Ron Howard che sono apparsi sul palco in una ricostruzione del set dello show.

Greg Berlanti, produttore e scrittore di serie tra cui Dawson's Creek ed Everwood, ha ricevuto il Television Academy's Governors Award per il suo contributo, lungo tutta la sua carriera, al miglioramento della visibilità LGBTQ in televisione. "All'epoca non c'erano molti personaggi gay in televisione, e io ero un ragazzo gay non dichiarato", ha ricordato Berlanti. "È difficile descrivere quanto mi sentissi solo in quel momento".

La lista completa dei vincitori degli Emmy Awards 2024

Commedia

Miglior serie comica

Hacks

Miglior attore protagonista in una serie comica

Jeremy Allen White, The Bear

Miglior attrice protagonista in una serie comica

Jean Smart, Hacks

Miglior attore non protagonista in una serie comica

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Miglior attrice non protagonista in una serie comica

Liza Colon-Zayas, The Bear

Miglior attore ospite in una serie comica

Jon Bernthal, The Bear

Miglior attrice ospite in una serie comica

Jamie Lee Curtis, The Bear

Dramma

Miglior serie drammatica

Shōgun

Miglior attore protagonista in una serie drammatica

Hiroyuki Sanada, Shōgun

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

Anna Sawai, Shōgun

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica

Billy Crudup, The Morning Show

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

Elizabeth Debicki, The Crown

Miglior attore ospite in una serie drammatica

Néstor Carbonell, Shōgun

Miglior attrice ospite in una serie drammatica

Michaela Coel, Mr. & Mrs. Smith

Serie Limitata