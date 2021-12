West Side Story: il film di Steven Spielberg arriverà in streaming prima del previsto?

West Side Story, il remake del musical diretto da Steven Spielberg, potrebbe arrivare in streaming prima dei 45 giorni previsti. Gli incassi non particolarmente elevati negli Stati Uniti avrebbero infatti spinto 20th Century Studio a modificare la propria strategia riguardante la distribuzione.

Sul mercato americano, West Side Story ha incassato solo 10.6 milioni di dollari nel primo weekend di programmazione nelle sale. Lo studio starebbe valutando quanto tempo far trascorrere prima dell'arrivo del film in streaming, sperando infatti di avere una spinta positiva dal periodo delle feste. Il musical, inoltre, potrebbe avere un'ulteriore spinta grazie alle nomination già ottenute e in arrivo, essendo stato particolarmente apprezzato dalla citica. Nelle prossime settimane, tuttavia, si potrebbe valutare un arrivo anticipato su Disney+, Hulu e HBO se i box office non registreranno dei miglioramenti significativi.

West Side Story, l'adattamento cinematografico del musical diretto dal vincitore dell'Academy Award Steven Spielberg, può contare su una sceneggiatura del vincitore del Premio Pulitzer e del Tony Award Tony Kushner.

Il film racconta la classica storia delle feroci rivalità e dei giovani amori nella New York del 1957. La rivisitazione dell'amato musical è interpretata da Ansel Elgort (Tony), Rachel Zegler (María), Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo), Mike Faist (Riff), Josh Andrés Rivera (Chino), Ana Isabelle (Rosalía), Corey Stoll (Tenente Schrank), Brian d'Arcy James (Agente Krupke) e Rita Moreno (nel ruolo di Valentina, proprietaria del negozio in cui lavora Tony). Moreno, una degli unici tre artisti ad aver vinto i premi Oscar, Emmy, Grammy, Tony e Peabody, è anche una dei produttori esecutivi del film.