West Side Story, il primo trailer del film di Steven Spielberg

È giunto il momento di tornare a New York: West Side Story di Steven Spielberg si presenta con un primo trailer ufficiale. Cosa avrà in serbo per noi questo remake di uno dei più celebri musical di sempre?

Si apre sulle note di Tonight cantata da una giovane Rachel Zegler, il trailer di West Side Story.

La nuova interprete di Maria ci introduce quindi con occhi sognanti al mondo rielaborato da Spielberg che vediamo scorrere sullo schermo, colorato, vibrante, ma non privo di momenti carichi di tensione.

Ancora una volta ritroveremo infatti i conflitti, i pregiudizi, e i problemi che il musical di Arthur Laurents aveva portato la prima volta in scena, ispirandosi alla storia di Giulietta e Romeo.

"Questa storia non è solo prodotto del suo tempo, ma è qualcosa di attuale, perché quel tempo è tornato con una sorta di furia sociale" aveva infatti affermato Spielberg ai microfoni di Vanity Fair in un'intervista "Volevo davvero raccontare l'esperienza dei portoricani a New York, del loro arrivo nel nostro paese e le difficoltà che avevano ad arrivare a fine mese, a mettere su famiglia e combattere contro la xenofobia e i pregiudizi di razza".

Scritto da Tony Kusnher e diretto da Steven Spielberg, West Side Story arriverà al cinema a dicembre 2021.