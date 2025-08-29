Rachel Zegler: "In debito con Steven Spielberg, mi ha cambiato la vita grazie a West Side Story"

Rachel Zegler ha dedicato sui social un post di ringraziamento nei confronti di Steven Spielberg, che l'ha diretta nell'adattamento cinematografico di West Side Story.

Il regista è stato ospite a teatro del musical Evita, nel quale recita da protagonista Zegler e la star ha voluto ringraziare pubblicamente il suo mentore.

Il post di Rachel Zegler per Steven Spielberg

Sul proprio account Instagram, l'attrice ha pubblicato una serie di scatti del tour promozionale di West Side Story: "Abbiamo avuto un ospite molto speciale a Evita lo scorso fine settimana, un uomo che ha creduto in me quando avevo 17 anni ed è il motivo per cui ho avuto accesso alle tante opportunità di cui sono stata benedetta fino ad ora" ha scritto Zegler nel post "Sette anni dopo ed è ancora così di supporto in ogni mia avventura, e non potrei essergli più grata".

Steven Spielberg con il cast di West Side Story

Un incontro che oggi ritiene spartiacque del suo percorso: "Steven Spielberg, mi hai cambiato la vita. Forse non sarò mai davvero in grado di sdebitarmi, ma spero che una performance di Rainbow High di tanto in tanto possa darti un po' di conforto nel sapere che mi sto prendendo cura della carriera che mi avete così generosamente dato. 'Grata' non è la parola giusta. 'In debito', forse. Avete capito il senso".

Il successo di Rachel Zegler dopo West Side Story

Dopo il plauso della critica per la sua interpretazione di Maria in West Side Story, grazie al quale ha ricevuto una candidatura al Golden Globe, Rachel Zegler ha recitato in Shazam! Furia degli dei e Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente.

Recentemente, è stata protagonista del remake live action di Biancaneve, che non ha ottenuto grande successo di pubblico e critica. Negli ultimi mesi si è dedicata al teatro, esordendo nel West End con il musical Evita.