West Side Story, Guillermo del Toro elogia la regia di Steven Spielberg

Questo fine settimana Guillermo del Toro ha scelto Twitter per elogiare un collega regista che non ha bisogno di presentazioni: Steven Spielberg. Il cineasta ha commentato una scena divenuta virale del film più recente di Spielberg, il remake musicale West Side Story, e ha fatto notare ai fan che la telecamera "balla" con la scena, spiegando perché questo è importante.

West Side Story: Ansel Elgort in una foto del film

La scena, che è stata girata in una sola ripresa, era già stata discussa dallo stesso Spielberg, che l'ha definita "molto difficile" da realizzare. A questo proposito del Toro ha aggiunto: "Estremamente difficile da eseguire. Precisione meccanica pura e magistrale e molto più complessa di inquadrature 'cucite' o 'a staffetta' da steadycam a gru."

Il regista ha precisato che per spiegare come il tutto è stato realizzato occorrono due o tre visioni e che giudicare un film solo sulla base della drammaturgia sarebbe riduttivo: "Sarebbe come descrivere un Van Gogh dicendo che è 'dipinto con dei fiori'. Dobbiamo tornare a parlare di Cinema riprendendoci il linguaggio del Cinema e celebrare chi lo fa."

West Side Story: uno spettacolare scatto tratto dal film

Guillermo del Toro ha continuato a paragonare il lavoro di Steven Spielberg ad altre leggende del cinema come Alfred Hitchcock (Psycho), John Ford (Furore), Max Ophüls (Il piacere e l'amore), Douglas Sirk (Come le foglie al vento), Mikhail Kalatozov e altri, sottolineando l'importanza della drammaturgia ma ricordando ai fan che questo è solo il 50% di un film.