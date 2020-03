West Side Story: le prime foto del film di Steven Spielberg

West Side Story tornerà nelle sale con una nuova versione diretta dal regista Steven Spielberg e, grazie al sito di Vanity Fair, è ora possibile vedere le prime foto del progetto che dovrebbe essere distribuito negli Stati Uniti a partire dal 18 dicembre.

Il regista ha spiegato al magazine che è cresciuto immerso nella musica perché sua madre era una pianista classica e proprio West Side Story è è stato il suo primo approccio a brani più "popolari". Steven Spielberg ha spiegato: "Si trattava dell'album inciso del cast del musical di Broadway del 1957 e mi sono totalmente innamorato quando ero un ragazzino. West Side Story è stato una tentazione che mi ha tormentato a lungo fino a quando ho ceduto".

Il filmmaker ha inoltre sottolineato: "Questa storia non è solo un prodotto della sua epoca, quelle situazioni sono tornate e con una specie di furia sociale". Al centro della trama ci sarà quindi ancora la tematica dell'immigrazione e delle difficoltà per sopravvivere economicamente e lottare contro gli ostacoli rappresentati dal razzismo e dai pregiudizi razziali.

Le coreografie sono state ideate da Justin Peck, coreografo del New York City Ballet, e la sceneggiatura è firmata da Tony Kushner, già collaboratore del regista in occasione di Munich e Lincoln. Il cast è composto da attori portoricani o dalle origini legate alla nazione che hanno permesso di rendere la storia più autentica e rispettosa rispetto alla prima versione cinematografica, elemento molto apprezzato anche da Rita Moreno.

Ecco le foto:

West Side Story riporterà nelle sale il musical di Broadway diventato un film nel 1961 e ispirato alla classica storia di Romeo e Giulietta. Il lungometraggio ha conquistato ben 10 premi Oscar, tra cui quello nella categoria Miglior Film.

I protagonisti del remake del musical saranno la diciassettenne Rachel Zegler nella parte di Maria e Ansel Elgort in quella di Tony, mentre Rita Moreno (che sarà coinvolta anche come produttrice esecutiva) sarà Valentina, un personaggio ideato come una nuova versione di Doc, il proprietario del negozio in cui lavora il giovane. Nel cast anche David Alvarez, Ariana DeBose, Corey Stoll e Brian d'Arcy James.