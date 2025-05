Wes Anderson ironizza sui dazi di Donald Trump: "Significa che puoi bloccare i film alla dogana?"

Wes Anderson, che per la quarta volta ha presentato il suo nuovo film in anteprima a Cannes, La Trama Fenicia, è stato interrogato nel corso della conferenza stampa a proposito dei dazi proposti dal Presidente Donald Trump sulle importazioni di film e serie TV.

"Le tariffe sono affascinanti. Non ho mai sentito parlare di una tariffa del 100% prima d'ora", ha commentato il regista premio Oscar. "Sento che significa che sta dicendo che prenderà tutti i soldi, e poi cosa avremo? Per me è complicato. Significa che può trattenere i film alla dogana?".

"Voglio conoscere i dettagli", ha risposto Anderson, "ma non darò risposte ufficiali".

I dazi proposti da Trump riguarda i film americani girati all'estero

The Phoenician Scheme: Benicio Del Toro e Mia Threapleton in una scena

Trump ha proposto una tariffa del 120% sulle produzioni statunitensi che vengono prodotte all'estero e che ricevono crediti d'imposta. Al di fuori di una manciata di titoli #MeToo al Festival di Cannes di quest'anno, le tariffe proposte dal Presidente sono state la questione più scottante per i registi.

Nouvelle Vague: Zoey Deutch bacia sulla guancia Guillaume Marbeck

Domenica scorsa, il regista di Nouvelle Vague, di cui potete visualizzare il trailer, Richard Linklater, ha dato per scontato che Trump avesse invocato i dazi doganali due settimane fa: "Non succederà. Quel tizio cambia idea 50 volte. Il cinema è la nostra esportazione statunitense numero 1".

Linklater ha girato Nouvelle Vague a Parigi, in Francia, poiché segue il dietro le quinte della realizzazione di All'ultimo respiro di Jean-Luc Godard. Il film precedente di Linklater, Blue Moon, biopic su Lorenz Hart, era stato girato in Irlanda.

Di cosa parla il nuovo film di Wes Anderson?

La Trama Fenicia segue un industriale europeo bizzarro e corrotto, Zsa-zsa Korda (Benicio del Toro), ricercato da diversi governi e costantemente in fuga dai suoi aguzzini. Insieme a lui la figlia, una suora in formazione, Leisl (Mia Threapleton) e il suo tutore Bjorn (Michael Cera).

L'uscita nelle sale di Focus Features, la terza di Anderson con l'etichetta, è prevista per il 28 maggio nelle sale italiane. Il personaggio di Del Toro è liberamente ispirato al suocero di Anderson e ad altri magnati europei, come Aristotele Onassis.