Wes Anderson svela il collegamento tra il nuovo film La Trama Fenicia e I Tenenbaum

Nonostante il suo ormai riconoscibile stile visivo, i film di Wes Anderson sono sempre stati caratterizzati anche da una grande profondità dei personaggi.

Basti pensare al dramma familiare I Tenenbaum, alla malinconica vitalità di M. Gustave in Grand Budapest Hotel o all'innocenza giovanile dei giovani eroi di Moonrise Kingdom.

Nel suo ultimo film, La Trama Fenicia, Anderson accoglie ancora una volta il pubblico in un mondo che nessun altro regista potrebbe creare, ma al centro di tutto c'è lo Zsa-zsa Korda di Benicio del Toro, un eccentrico uomo d'affari destinato a entrare nel pantheon degli "Anderson Dads".

I punti di contatto tra I Tenenbaum e il nuovo film

The Phoenician Scheme: Tom Hanks e Bryan Cranston nel trailer

Ma proprio il cult I Tenenbaum si dà il caso sia un film con cui La Trama Fenicia condivide alcune temi caratteristici. "Viene dalla stessa fonte", ha svelato Anderson a Empire, notando che il personaggio di Zsa-zsa è parzialmente ispirato al proprio suocero, Fouad Malouf, a cui il film è dedicato.

Gene Hackman nel film I Tenenbaum

"Ci sono molti dettagli della sua vita che sono presenti nel film e nel personaggio", ha continuato il regista, "ma è anche ispirato a varie figure degli anni '50 e '60: magnati delle spedizioni e magnati dell'automobile". C'è anche un po' dello stesso Anderson nel mix. "Quando abbiamo girato I Tenenbaum, Owen Wilson e io pensavamo a molte persone diverse con quel personaggio. Ora sono una persona che ha una figlia", ha spiegato. "È quindi c'è un po' del punto di vista dell'essere padre. Il poco che la mia vita condivide con Zsa-zsa".

Il ruolo di Zsa-zsa segna la seconda collaborazione di Benicio Del Toro con Anderson, dopo The French Dispatch. Royal Tenenbaum, invece, era stato interpretato dal grande e compianto Gene Hackman - una collaborazione notoriamente conflittuale dietro le quinte, ma che ha portato a uno dei lavori più significativi dell'attore. "Non era entusiasta di essere lì", ha ricordato Anderson a proposito delle riprese. "Ma era l'uomo giusto per la parte. Non credo che l'abbia mai sentito durante il film. Credo che l'abbia provato quando l'ha visto, una volta finito. Mi disse allora che il film gli era piaciuto molto. Ma noi lo sentivamo ogni volta che giravamo una scena con lui. Stava facendo qualcosa che aveva una certa tensione epica".